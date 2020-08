Toyota Argentina pronta a costruire una berlina TCR!

La Toyota sarà il prossimo marchio ad entrare nel mondo delle corse turismo con una nuovissima TCR.

La notizia era in attesa già da un po', precisamente dall'inverno del 2019, quando al Salone di Tokyo la Yokohama aveva esposto nel suo stand un prototipo della Corolla Sport con specifiche TCR, ma anche dopo la conferma da parte dell'ideatore del concetto TCR, Marcello Lotti, che aveva parlato con diversi marchi interessati, fra cui quelli dell'estremo oriente.

Nel caso della Corolla, si trattava solo una manovra pubblicitaria indetta dal gommista giapponese, ma adesso c'è chi fa sul serio perché dal Sud America rimbalza la conferma che arriverà un modello vero e proprio per correre in un campionato.

In una intervista a MundoSport, il Presidente di Toyota Argentina, Daniel Herrero, ha rivelato di aver parlato coi vertici della Casa e aver ricevuto il via libera sulla progettazione, costruzione e sviluppo di una berlina.

"Abbiamo già avuto l'autorizzazione della Casa madre per produrre una berlina - ha dichiarato Herrero - Vogliamo essere al via del TCR South America, ma non solo. Producendo esemplari per il mercato mondiale, possiamo generare più lavoro per il nostro paese".

Il TCR South America scatterà nel 2021 e vedrà i suoi partecipanti competere tra Argentina, Cile, Uruguay e Brasile.

A quanto pare, Toyota Argentina sfrutterà la sede della Toyota Gazoo Racing, che già è presente nel Súper TC 2000 e Top Race con la Corolla versione 3 volumi.