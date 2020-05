Teamwork prima squadra clienti di Lynk & Co a schierare le 03 TCR

Il Teamwork Motorsport è la prima squadra clienti di Geely Group Motorsport ad aver acquistato e ufficializzato che dal 2020 schiererà le Lynk & Co 03 TCR in pista.

Fino ad oggi, infatti, le uniche vetture cinesi viste in azione erano quelle della Cyan Racing nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, dato che la compagine svedese è anche quella che le ha sviluppate dal principio.

Durante l'inverno dal gruppo Geely avevano spiegato che la produzione delle scocche per i primi clienti stavano procedendo, seppur a rilento a causa della pandemia di Coronavirus.

E oggi la squadra diretta da Paul Hui ha i suoi tre esemplari nella propria sede di Guangdong, valutando l'iscrizione a TCR China e TCR Asia dopo aver svolto i primi test.

"Le prestazioni mostrate dalle Lynk & Co 03 TCR a livello generale lo scorso anno nel WTCR sono state incredibili e la scelta è stata semplice - ha spiegato Hui - Sono orgoglioso perché siamo la prima squadra clienti cinese a collaborare con un marchio del nostro paese. Sarà bellissimo lavorare con Geely Group Motorsport e Lynk & Co non solo in pista, godendo anche del grande supporto da parte dei fan cinesi. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione".

"Stiamo monitorando la situazione legata alla pandemia di Coronavirus, ovviamente la priorità è la salute di tutti. Siamo in continuo colloquio con gli organizzatori dei campionati per capire quando si potrà effettivamente tornare a gareggiare".

Soddisfazione anche da Geely Group Motorsport, come spiega il suo responsabile delle corse clienti, Ron Hartvelt: "Il Teamwork Motorsport ha dimostrato di essere una delle squadre migliori del Turismo in Asia e Cina, e siamo lieti che abbiano scelto le nostre 03 TCR come primo team clienti per noi. Con la loro esperienza a livello regionale e nelle gare endurance, siamo convinti di poter avere successo con le Lynk & Co anche al di fuori del WTCR".

Il calendario 2020 del TCR China è appena stato rivisto e annunciato, con partenza prevista a metà luglio a Zhouzhou e con successive tappe a Zhejiang, Ordos, Shanghai e Ningbo.