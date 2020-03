TCR in lutto: Minnahmetov muore mentre si allena in palestra

Il mondo del TCR questa mattina si è svegliato con la bruttissima notizia della improvvisa scomparsa di Irek Minnakhmetov.

Il pilota di Kazan si è sentito male durante un allenamento in palesta e, nonostante gli immediati soccorsi, non ce l'ha fatta. I media russi riportano che la causa è probabilmente una trombosi.

Minnakhmetov, che nella vita faceva anche l'imprenditore e ricopriva il ruolo di AD per l'azienda produttrice di vodka Tatspirtprom, era stato protagonista fin dal 2015 della TCR Russia Series.

Nel motorsport di casa si era distinto fin dall'età di 18 anni con varie vetture da rally, poi una volta adottato il regolamento TCR per la Russian Circuit Racing Series, il 39enne si era comprato una Audi RS 3 LMS che ha schierato col #76 seguito dal team AP Racing.

Nel 2017 ha vinto il trofeo come migliore dei piloti senior e per il 2020 aveva in programma di prendere parte al campionato nazionale GT4.

A tutta la famiglia e gli amici di Minnakhmetov vanno le sentite condoglianze della redazione di Motorsport.com.