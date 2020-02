TCR DSG: nuovo calendario con gare assieme tra Italy e Europe

Il Gruppo Peroni Race e ACI Sport hanno alla fine raggiunto un accordo per collaborare nell'organizzazione dei rispettivi campionati TCR endurance (con gare di 2h) riservati alle vetture dotate di cambio DSG.

In pratica, il TCR DSG Europe dell'azienda di Sergio Peroni andrà a formare la stessa griglia con il TCR Italy Endurance della Federazione Tricolore in occasione delle gare di Imola, Misano, Mugello e Barcellona, condividendo spazi ed evitando così concomitanze e concorrenze che avrebbero messo a rischio la partecipazione di piloti e team per entrambe le categorie.

Il campionato europeo mantiene i round di Spa-Francorchamps e Brno in aggiunta, mentre quello italiano viene completato da Vallelunga.

"Siamo felici di questo accordo - ha dichirato Marcello Lotti, presidente di WSC Group - In Europa ci sono molti team che hanno auto TCR DSG e con questa nuova categoria internazionale ora avranno modo di competere ad alto livello per un trofeo dedicato nel Vecchio Continente".

Il direttore generale di ACI Sport, Marco Rogano, ha aggiunto: "Credo che abbiamo raggiunto un importante accordo che darà modo alle squadre di correre in entrambi i campionati, TCR Europe DSG e TCR Italy Endurance, con un calendario di sole sette gare. Dopo l'esperienza positiva della passata stagione con il TCR DSG Endurance, ora siamo in grado di fare correre la gente anche in Europa".

Calendario 2020 TCR DSG Endurance

1-3 maggio - Spa-Francorchamps (solo Europe)

30-31 maggio - Imola

13-14 giugno - Vallelunga (solo Italy)

27-28 giugno - Misano

5-6 settembre - Brno (solo Europe)

3-4 ottobre - Mugello

14-15 novembre - Barcellona