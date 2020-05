La Vukovic Motorsport ha completato lo sviluppo della Renault TCR

La Vuković Motorsport ha ultimato i lavori di sviluppo e miglioramento sulla sua Renault Mégane che schiererà in primis nel TCR Europe per la stagione 2020, ma anche nelle altre serie turismo della categoria assistendo i propri clienti.

La squadra svizzera ha ribattezzato la vettura RS EVO TCR, dotandola di nuovo motore chiamato TCe Engine in collaborazione coi tecnici di Renault Sport.

Non solo, però, perché ora il mezzo è anche più leggero e veloce come spiegano dal team di proprietà di Milenko Vuković, grazie ad una aerodinamica rivista completamente, un nuovo disegno per quanto riguarda le sospensioni e anche una trasmissione sviluppata da capo per sposarsi bene con il nuovo propulsore della Casa francese.

La Vuković Motorsport quest'anno presenzierà nel TCR Europe con due esemplari di Mégane e Jack Young è il primo pilota ad essere già stato confermato al volante. In TCR Australia sarà invece è la Garry Rogers Motorsport ad occuparsi delle sue due Renault, una delle quali condotta da Josh Moffat.