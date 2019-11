La MG6 è omologata ufficialmente TCR e debutterà a Vallelunga

La nuova MG 6 della XPower è pronta per scendere ufficialmente in pista come vettura TCR a tutti gli effetti, avendo completato la sua omologazione con l'ok da parte del Dipartimento Tecnico di WSC Ltd.

Come Motorsport.com aveva anticipato alcuni mesi fa, la macchina cinese del gruppo SAIC Motors era già attiva da un po' di tempo, avendo percorso diversi km nei test di sviluppo tra Shanghai e Tianma che l'hanno poi portata alla presentazione al Salone dell'Auto di Shanghai e poi al debutto nel TCR China con omologazione temporanea.

Dopo un passaggio nella galleria del vento Pininfarina e le prove al dinamometro alla ORAL Engineering, ora la MG 6 potrà prendere parte come macchina della categoria turismo di Marcello Lotti al weekend dei FIA Motorsport Games, che avrà luogo a Vallelunga in questo fine settimana e dove avremo ben due esemplari iscritti.

Uno rappresenterà il Team China e vedrà al volante Zhang Zhen Dong, ossia il pilota che l'ha condotta proprio nella serie TCR cinese a Zhouzhou, mentre l'altra andrà nelle mani di Rory Butcher, portacolori del Team Great Britain che l'ha provata in uno shakedown a Barcellona ad inizio settimana.

Come Balance of Performance, sul tracciato intitolato a Piero Taruffi, le MG 6 saranno sul peso minimo di 1265kg, con potenza del motore al 100% e altezza da terra pari ad 80mm.