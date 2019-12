La Mazda3 TCR frena, il debutto posticipato al 2021

Il progetto Mazda3 TCR ha subìto un brusco rallentamento e la nuova vettura, che doveva debuttare nelle serie americane il prossimo anno, scenderà in pista solamente nel 2021.

Il tutto perché come un fulmine a ciel sereno, il partner tecnico scelto da Mazda Motorsport per sviluppare la vettura, Long Road Racing, ha deciso di chiudere i battenti a fine anno, fermando anche quella che era la costruzione e il supporto tecnico delle Mazda MX-5 che prendono parte alla relativa serie monomarca e al TC America.

A questo punto l'azienda giapponese è stata costretta a trovare in fretta e furia un nuovo partner, ma per forza di cose a ritardare il programma della macchina TCR che avrebbe dovuto cominciare a girare già a gennaio.

"Glenn Long e la sua famiglia sono stati nostri collaboratori per lungo tempo ed è grazie a loro che ci siamo affermati come marchio Mazda - ha dichiarato Nelson Cosgrove, responsabile del settore Motorsport del costruttore parlando con Racer - Tutto il team di Long è comunque stato fantastico nell'assisterci sul passaggio di consegne al nuovo collaboratore, presto faremo un annuncio ufficiale in merito".

Il problema è che i test di sviluppo dovevano svolgersi con calma e a lungo per poter essere pronti alla sfida con altri marchi importanti del mondo TCR, per cui non è stato possibile portare avanti nell'immediato la parte di lavoro già svolta in questi mesi successivi all'annuncio della nascita della Mazda3 TCR, avvenuto all'inizio di ottobre.

“Faremo i test il prossimo anno e vogliamo mettere insieme 5.000km prima di procedere con l'omologazione. Dovremo programmare dalle 6 alle 8 prove, ma tutto dipenderà come riusciremo ad affinare ABS ed elettronica. Siamo comunque già stati a provare sul dinamometro e i risultati erano incoraggianti. Dovevamo debuttare a Daytona, ma a questo punto ci concentreremo sulla Global MX-5 Cup. Ma voglio dire che il progetto Mazda3 TCR è fantastico, la macchina è incredibile, ricca di tecnologia, per cui non vedo l'ora che sia in pista con le altre TCR".