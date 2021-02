Jack Young è un nuovo pilota di JAS Motorsport e intraprenderà il percorso dedicato ai giovani del costruttore di Arluno e nel 2021 sarà al via del TCR Europe con il Brutal Fish Racing Team.

L'azienda lombarda aveva creato l'anno scorso il suo "settore giovanile" lanciando il JAS Motorsport Driver Development Programme, del quale fanno già parte Reece Barr e Jacopo Guidetti.

Questi due saranno in azione quest'anno con le Honda NSX GT3 (International GT Open il primo, GT Italiano il secondo), mentre Young si aggiunge per quanto riguarda il reparto corse turismo.

Il 19enne nordirlandese aveva debuttato in questa categoria un paio di stagioni fa con la Renault, andando immediatamente fortissimo proprio nel TCR Europe tanto da guadagnarsi un posto nel FIA WTCR lo scorso anno proprio al volante della Mégane.

La crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus non gli hanno permesso però di trovare il budget per fare tutta la stagione, ma il suo talento e potenziale sono stati premiati con l'inserimento nel programma di JAS, che quindi spera di regalare ad Honda Racing una giovane stellina su cui puntare forte in futuro.

"Sono entusiasta di diventare un Development Driver di JAS Motorsport - ha detto il ragazzo di Belfast - È un'opportunità incredibile per crescere come pilota professionista in pista e fuori, può essere solamente un vantaggio correre per una Casa, cercando di raggiungere il mio obiettivo".

"Voglio essere un pilota il più completo possibile ed far parte di questo progetto mi aiuterà a riuscirci, soprattutto imparando di più sul lato ingegneristico. Fin da subito mi è stato spiegato lo scopo del programma e so che questo è ciò di cui ho bisogno in questa fase della mia carriera".

"Sono entusiasta di unirmi al Brutal Fish Racing Team per il TCR Europe, ho già avuto modo di correre contro di loro e vederli nel paddock, mi hanno colpito molto, anche per i successi conseguiti nella serie. Come nuovo pilota del programma JAS, salire sulla loro Civic era logico e in ogni weekend potrò acquisire conoscenze importantissime. Conosco solo due piste del calendario, ma farò dei test e mi allenerò al simulatore, per cui non sarò troppo svantaggiato. Non vedo l'ora che inizi la stagione".

Riccardo Incarbone, responsabile del programma giovani di JAS Motorsport, ha aggiunto: "È una grande notizia poter accogliere in JAS Motorsport Jack Young e siamo lieti di lavorare con uno dei talenti più interessanti delle corse turismo del mondo".

"Jack ha tutto per arrivare ai vertici di questa categoria e con le ruote coperte. Grazie a questo programma di sviluppo possiamo aiutarlo a diventare completo dentro e fuori pista. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con Jack nel 2021".

Soddisfatto anche Martin Ryba, Team Principal e pilota del Brutal Fish Racing Team: “Siamo molto contenti di avere Jack nel team. In questo 19enne c'è un grandissimo potenziale e lavoreremo per dargli il meglio e metterlo nella posizione ideale per crescere. Per la nostra squadra inizia una nuova era in termini di attenzione sulla crescita dei giovani, in collaborazione con JAS. Crediamo molto in Jack, può andare a podio regolarmente quest'anno".