Jacopo Guidetti passa al TCR Europe con la Elite Motorsport

Jacopo Guidetti nel 2020 compirà il grande salto nel TCR Europe Series, dopo una prima stagione di debutto nella categoria turismo tra TCR Italy e TCR DSG Endurance.

Il giovanissimo pilota di Brescia proseguirà la conduzione della Audi RS 3 LMS dotata di cambio sequenziale, ma cambierà squadra, passando alla Elite Motorsport, che proprio un paio di settimane fa aveva annunciato di voler fare anch'essa un passo avanti nelle competizioni TCR con le proprie Volkswagen DSG.

Leggi anche: Elite Motorsport vuole portare le Volkswagen nel TCR DSG Europe

"E' un importante passo avanti per la mia carriera, sarò in un campionato molto competitivo dopo una stagione eccitante - commenta il 17enne lombardo - Nel 2019 ho debuttato nel turismo senza esperienza, a parte quelle fatte sui kart e in Formula Renault. Mi sono divertito moltissimo nel TCR, l'Audi è una macchina divertente da guidare perché puoi aggredire le curve e saltare sui cordoli, adattandosi molto meglio al mio stile di guida rispetto alle monoposto".

“Correre nel TCR Europe l'anno prossimo sarà un bel salto, dovrò usare la prima parte di stagione per imparare dai miei avversari, dato che sono fra i migliori della categoria. Successivamente, spero di poter lottare stabilmente per la Top10 nelle gare finali".