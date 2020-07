Jacopo Guidetti entra nel programma giovani di JAS Motorsport

Jacopo Guidetti è stato selezionato da JAS Motorsport per entrare a far parte del Driver Development Programme, ossia il progetto che l'azienda di Arluno ha messo in piedi in collaborazione con Honda Racing per far crescere i giovani.

E' una bella notizia quella di oggi perché Guidetti è uno dei prospetti italiani più interessanti, dato che a soli 17 anni ha già alle spalle il debutto con le TCR nel 2019 fra campionato tricolore e Coppa Italia, nei quali si è ben distinto conquistando podi e vittorie.

Il bresciano, che era in procinto di proseguire l'avventura con BF Motorsport nel TCR Europe (unito all'impegno in Porsche Carrera Cup Italia), passa invece alla Honda Civic Type R TCR della MM Motorsport, con cui sarà in pista per il round di Imola del 28-30 agosto.

“Sono molto soddisfatto per aver ricevuto l’opportunità di entrare nel JAS Motorsport Development Programme - commenta Guidetti - L’esperienza e la conoscenza di una azienda come JAS è sconfinata, sono sicuro che mi aiuterà nel diventare un pilota migliore, sia dentro che fuori la macchina".

"Sarò al via del TCR Italy con la MM Motorsport, un programma ideale per valutare le mie prestazioni dello scorso anno e spingermi ancora più in là. Non vedo l’ora di scoprire quali porte potrebbero aprirsi per me sia in TCR che in GT3".

Alessandro Mariani, AD di JAS Motorsport, ha aggiunto: “Siamo davvero felici di dare il nostro benvenuto a Jacopo all’interno del JAS Motorsport Driver Development Programme. E’ inusuale che un sedicenne debuttante impressioni così tanto in una categoria di specialisti come il TCR, ma a noi è stato subito chiaro il suo talento cristallino. Come membro del programma, starà a noi aiutarlo nel concretizzare il suo talento e supportarlo nel miglior modo possibile per crearsi una un’ottima carriera da professionista.”