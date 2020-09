Hyundai sceglie la Elantra N come nuova arma TCR

La nuova arma TCR di Hyundai Motorsport si chiama Elantra N ed è un netto stacco di filosofia rispetto al passato.

Da giugno la Casa coreana stava portando avanti lo sviluppo di quella che sarà la terza vettura turismo della gamma, che dal 2021 andrà ad aggiungersi alle già presenti i30 N e Veloster N.

La Elantra, dicevamo, è un salto in avanti con nuovi concetti perché si tratta di una macchina a 3 volumi sviluppata anche da Gabriele Tarquini, fondata sulle basi già ottime della vincente i30 N, che si è cercato di migliorare ulteriormente.

Ad esempio, il disegno della sospensione posteriore è ripreso dal mezzo che ha vinto il titolo piloti del WTCR nel 2018 e 2019, mentre l'anteriore è completamente nuova. A queste si aggiunge una aerodinamica chiaramente differente trattandosi di una linea totalmente diversa.

Come regolamento TCR vuole, la Elantra ha un motore turbo 2 litri e trazione anteriore, con cambio sequenziale e selettore delle marce al volante.

Inoltre, il servosterzo non è più idraulico, avendo scelto di passare a quello elettrico. Dopo diverse prove in giro per l'Europa su piste come Hockenheim e Vallelunga, dove i tecnici di Hyundai Motorsport percorso oltre 5000km lavorando con due esemplari in configurazioni sprint ed endurance, ora l'auto proseguirà le ultime prove per poi essere essere omologata e consegnata ai clienti entro fine anno per prendere parte alle serie TCR di tutto il mondo.

"Dopo tre mesi di test e di lavoro di sviluppo sono molto felice di poter finalmente rivelare al mondo la Elantra N TCR - ha detto il Team Principal di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo - - L'auto stradale è stata presentata in Cina e dimostra quanto vogliamo rafforzare la gamma e la presenza di Hyundai Motorsport nelle competizioni di tutto il mondo. Partendo da un foglio bianco, i progettisti e gli ingegneri del reparto Customer Racing hanno potuto sfruttare l'opportunità di migliorare ulteriormente le prestazioni a tutto tondo della vettura con le conoscenze e l'esperienza acquisite in due anni di corse con la i30 N TCR e la Veloster N TCR".

"La Elantra N TCR si unirà a loro nella nostra gamma di vetture TCR disponibili e sono fiducioso che condividerà lo stesso livello di successo. Abbiamo già fatto grandi progressi nello sviluppo del telaio con una serie di piloti diversi per creare un pacchetto complessivamente forte per i nostri clienti, per consentire loro di continuare il successo di Hyundai Motorsport Customer Racing nelle competizioni TCR".

Tarquini ha aggiunto: "Come pilota la Elantra N TCR è stata subito una macchina molto bella da guidare, fin dai primi test. Sono già stato in grado di completare molti giri guidando sia la versione sprint che quella endurance, che sono in fase di sviluppo insieme. L'esperienza accumulata da Hyundai Motorsport Customer Racing con i30 N TCR e Veloster N TCR ci ha dato una mano a fare progressi già nelle prime fasi del suo sviluppo".

"Ci sono diversi piccoli cambiamenti che i team clienti e i piloti apprezzeranno molto, come i miglioramenti apportati allo sterzo rispetto alle macchine precedenti. Chiaramente la Elantra N TCR è molto più grande, ma la maneggevolezza significa che al volante non si nota la differenza. Per il momento siamo ancora al principio dei test, ci sono molte cose che possiamo ancora migliorare per affinare ulteriormente il telaio e creare un pacchetto forte per il cliente".