Hyundai presenta una i30 N TCR rinnovata

Hyundai Motorsport ha presentato la versione aggiornata della i30 N TCR, ispirata al nuovo modello stradale che è stato presentato per il mercato del prodotto di serie.

Negli ultimi mesi del 2020, oltre che proseguire lo sviluppo della neonata Elantra N TCR, il reparto Customer Racing della Casa coreana ha provato in pista un paraurti anteriore rivisitato della sua prima vettura della categoria, integrato alle luci a LED, che vanno ad aggiornare un mezzo uscito ormai nel 2017.

Per il resto non ci sono sostanziali cambiamenti, col motore che resta il 2 litri turbo e il cambio sequenziale a 6 marce, confermando la bontà di un progetto che ha vinto un grande numero di gare in tutto il mondo delle corse turismo, oltre a due titoli WTCR con Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz nel 2018 e 2019.

"Per il nostro reparto Customer Racing è molto importante mantenere un legame col prodotto di serie, cosa che abbiamo voluto sottolineare aggiornando la i30 N TCR dato che è uscita la nuova i30 N - ha detto il responsabile Andrew Johns - La nuova parte di carrozzeria anteriore e le luci sono state sviluppate dal nostro instancabile staff di ingegneri, che cercano sempre di migliorare l'auto dove possibile".

"I risultati hanno mostrato che rimaniamo fra i protagonisti per il successo nel TCR, ma che esso non è mai da dare per scontato, per cui dobbiamo sempre essere attivi per restare al vertice coi nostri team".

Hyundai i30 N TCR 2021 1 / 3 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai i30 N TCR 2021 2 / 3 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai i30 N TCR 2021 3 / 3 Foto di: Hyundai Motorsport