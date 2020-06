Hyundai: le corse turismo avranno anche la nuova Elantra?

E' in arrivo una nuova Hyundai per le corse Turismo? Molto probabilmente sì, anche se ancora non sappiamo quando e in che forma perché il silenzio tombale dei vertici di Hyundai Motosport lasciano parecchi punti interrogativi in merito a quanto è emerso nelle ultime ore.

Ma andiamo per ordine. Alcune immagini di una nuovissima Elantra impegnata in pista hanno cominciato a circolare da alcuni giorni ed è palese che si tratti dell'allestimento 'racing' della neonata berlina che la Casa coreana ha presentato a marzo per i mercati asiatici e americani.

Le versioni stradali sono a motore 1,6 ibrido e 2 litri turbo, con possibile inserimento anche di questo modello nella serie N Line sportiva. Logico pensare che, come già fatto con i modelli i20, i30 e Veloster, Hyundai voglia sfruttare il mondo delle corse per promuovere il proprio prodotto. A questo punto bisogna solo attendere qualche informazioni in più per capire in quale categoria.

Dalle foto-spia si vede chiaramente la livrea mimetica della Elantra con l'azzurro tipico di Hyundai Motorsport prevalente, ma colorazione a parte, quello che salta all'occhio è la forma della vettura, che potrebbe rientrare nei canoni di una TCR oppure di una CTCC (il campionato turismo cinese).

Oltre allo splitter anteriore, le prese d'aria sul cofano e i vistosi parafanghi allargati con i profili aerodinamici collegati al paraurti anteriore, si notano i cerchi da corsa già visti sulle i30 N TCR.

Nella parte posteriore svetta l'alettone con attacchi più larghi rispetto a quelli montati sulle altre TCR 3 volumi (Lynk & Co, Audi RS 3 LMS, Honda Civic Type R FK8, MG6 e Subaru WRX STI), mentre lo scarico appare in posizione centrale, soluzione già adottata per i30 N TCR e Veloster N TCR.

Qualche tempo fa era apparsa sul web una immagine di una scocca Hyundai con telaio tubolare e cellula di sicurezza di una berlina, ma anche in quel caso nessuno di Hyundai Motorsport si era voluto esprimere in merito. Normale pensare però che si trattasse appunto della prima Elantra da corsa, versione prototipo che pian piano sta compiendo i primi passi.

Bisogna anche aggiungere che, nel caso in cui si trattasse di un modello puramente sviluppato da un team clienti, tale cosa è consentita solamente con l'approvazione del marchio per poi procedere all'iscrizione ad un campionato, vedi appunto il TCR. Dove però già c'è la Casa ufficiale, quindi la mossa sarebbe priva di senso.

A questo punto non resta che attendere ulteriori notizie dal reparto corse di Alzenau, o da quello in Corea del Sud, sulla serie scelta per la nuova sfida.

In teoria, nel TCR Hyundai è già ampiamente coperta avendo la i30 N all'ultimo anno di omologazione, ma ancora super competitiva avendo vinto il WTCR nel 2018 e nel 2019 con Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz, portacolori di BRC.

La Veloster N è stata impiegata per le competizioni endurance in Europa (VLN e 24h del Nurburgring) e negli Stati Uniti (IMSA Michelin Pilot Challenge), ma anche sprint nel TC America.

La versione elettrica della Veloster sta invece crescendo nelle mani di Augusto Farfus in vista dell'avvento dell'ETCR.

Ma nel CTCC Hyundai manca e per ora i marchi presenti sono Volkswagen, Baic, Ford, Kia e Toyota, per cui viene da pensare che qui la comitiva potrebbe avere una nuova auto in griglia prossimamente.