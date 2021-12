La Toyota Corolla TCR è finalmente pronta a scendere in pista

La nuovissima Toyota Corolla TCR è pronta per scendere in pista.

Era fine aprile quando avevamo avuto l'ufficialità che Toyota Gazoo Racing Argentina era stata incaricata dalla sede centrale giapponese di occuparsi della costruzione e dello sviluppo di una macchina turismo per le serie di WSC Ltd.

A quasi 8 mesi dall'annuncio, la vettura è finalmente ultimata e in procinto di effettuare i primi test per poi esordire in campionato.

La conferma che la versione 'sedan' della Corolla TCR sta per compiere i primi passi è giunta dal circuito 'Oscar Cabalén' di Córdoba, dove il pilota ufficiale Matías Rossi sta per calarsi nell'abitacolo.

Prima di indossare casco e tuta, l'argentino ha pubblicato una immagine sui suoi profili social dicendo: "Prima giornata per la nuova Toyota Corolla TCR. Spettacolare lavoro compiuto da tutta la squadra! Bella macchina".

In livrea completamente rossa, ora non resta che attendere ulteriori notizie sul nuovo mezzo di un altro marchio che si unisce alla famiglia TCR.