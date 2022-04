Ecco i sei piloti del programma giovani 2022 di JAS Motorsport

La JAS Motorsport ha annunciato i nomi dei sei piloti che prenderanno parte al programma giovani per la stagione 2022.

Il 'Driver Development Programme' lanciato dall'azienda di Arluno prosegue anche quest'anno, seguendo e sostenendo i ragazzi che guidano le Honda Civic Type R TCR e Honda NSX GT3 Evo 22 nei campionati turismo e GT nazionali ed europei.

Rispetto al 2021 il numero aumenta perché ai confermatissimi Jacopo Guidetti, Mattias Vahtel e Jack Young vengono aggiunti Marco Iannotta, Leonardo Moncini e Ruben Volt.

Tutti questi verranno supervisionati da Edoardo Liberati, che la settimana scorsa è stato annunciato come nuovo responsabile del progetto e coach.

Jacopo Guidetti, Mattias Vahtel, Jack Young, Marco Iannotta, Leonardo Moncini e Ruben Volt, JAS Motorsport Photo by: JAS Motorsport

Nello specifico, Guidetti proseguirà il lavoro a bordo della NSX assieme al nuovo arrivato Moncini, mentre Young, Vahtel, Volt e Iannotta guideranno le Civic TCR. Più avanti verranno anche specificati i programmi di ciascuno di essi.

"Il livello di successo raggiunto in pista dai nostri ragazzi del programma giovani nel 2021 era esattamente quello che speravamo, ma l'iniziativa è molto più di questo - afferma Riccardo Incarbone, resonsabile del progetto - Si tratta di un'educazione a 360 gradi che copre ogni possibile capacità necessaria per diventare un professionista in carriera, comprese molte cose di cui la maggior parte delle persone non si rende conto dell'importanza".

"Per il 2022 abbiamo avuto l'opportunità di portare avanti il lavoro coi nostri tre piloti dell'anno scorso, nel quale hanno fatto un grande lavoro. A loro si aggiungono tre nuovi membri del programma, che avranno la possibilità di beneficiare enormemente delle strutture e dell'insegnamento che abbiamo messo in atto e fare il loro prossimo passo per diventare piloti professionisti".