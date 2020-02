Cupra svela le nuove León Competición TCR e e-Racer per l'ETCR

Cupra ha presentato ufficialmente al mondo la sua León Competición TCR, ossia la nuova vettura per le corse turismo di tutto il mondo che sostituirà la SEAT León Racing Cup TCR, in azione fin dai primi passi della relativa serie lanciata nel 2015 da Marcello Lotti.

La Casa spagnola, dopo averne aperte le prenotazioni in anteprima online, ha svelato le forme del proprio modello da gara nella cornice del Cupra Garage di Martorell, durante il lancio della nuova Cupra León stradale.

Cupra Leon Competicion TCR Photo by: Cupra

A sorpresa, però, sul palco sono stati tolti i veli anche alla nuova Cupra e-Racer, macchina da corsa completamente elettrica che prenderà parte al campionato Pure ETCR e profondamente rivista rispetto al rivoluzionario modello venuto alla luce un anno fa. La versione 2020 è chiaramente basata sulle forme del prodotto di serie appena lanciato e ha subìto parecchie modifiche estetiche e tecniche.

Presenti anche i due piloti che ne hanno curato lo sviluppo in pista, Jordi Gené e Mattias Ekström, i quali hanno spiegato gli obiettivi da raggiungere in una annata dove saranno compagni di squadra nella serie turismo elettrica.

Cupra e-Racer Photo by: Cupra

"La nuova León Competición TCR è stata migliorata in aerodinamica garantendole più carico nelle piste dove esso è richiesto - ha detto lo spagnolo - Siamo riusciti a renderla anche più leggera grazie a nuove componenti delle sospensioni, con una diversa distribuzione di pesi che garantisce di scaricare a terra meglio la potenza dei suoi 340CV derivati dal motore 2 litri turbo. Tutta l'elettronica è stata sviluppata in casa nostra, l'accelerazione è migliorata e sono sicurissimo che otterrà dei grandi risultati in tutti i campionati TCR cui prenderà parte".

Lo svedese ha aggiunto: "La nuova e-Racer, 100% elettrica, ha oltre 600CV di potenza grazie alle batterie di 65,6kWh di capacità che le consentono di andare da 0-100km/h in 3"2, fino ad un massimo di 270km/h. Non dimentichiamo che la trazione è posteriore, per cui si è trattato di una esperienza nuova per tutti noi. Ieri è stato presentato il campionato Pure ETCR e sono entusiasta di parteciparvi in quello che sarà un 2020 di promozione per la serie, per poi cominciare nel 2021".

Jaime Puig, Direttore di Cupra Racing: "Cupra ha sempre avuto un ruolo pionieristico nel motorsport e con le nuove León Competición ed e-Racer continuiamo a mantenerlo. Entrambe sono state disegnate per competere ad alti livelli, con le specifiche che i regolamenti tecnici di TCR ed ETCR richiedono".

CUPRA León Competición

Motore: 2.0 TFSI

Cilindri: 4

Valvole: 16

Cilindrata: 1984cc

Trasmissione: Hewland sequenziale a 6 marce

Potenza massima: 340CV

Coppia massima: 410Nm

0-100 km/h: 4"5

Velocità massima: 260km/h

CUPRA e-Racer

Motori: 2x2 flusso assiale

Batterie: 65kWh

Potenza massima: 680CV

Coppia massima: 960Nm

0-100 km/h: 3"2

Velocità massima: 270km/h