Cosimo Barberini nel TCR DSG Endurance Europe

Sarà il Circuito dedicato a Marco Simoncelli a ospitare il primo appuntamento stagionale del TCR DSG Endurance Europe, appuntamento valido anche per la serie tricolore. Per Cosimo Barberini è il momento di tornare in pista, dopo i tre titoli consecutivi nel Trofeo Abarth e la partecipazione, nella passata stagione, alla serie italiana del TCR Endurance al fianco di Carlotta Fedeli, che li ha visti chiudere la stagione in terza posizione.

L’appuntamento della riviera, sarà concomitante con la serie tricolore. Il pilota di Montaione salirà sulla Golf GTI TCR assistita dal Team NOS Racing di Massimo Poli. Al fianco di Cosimo ci sarà un altro pilota toscano, Gabriele Giorgi che nelle ultime stagioni è stato protagonista del Mini Challenge.

Il calendario prevede la seconda tappa sul tracciato di Brno il 5 e 6 Settembre per poi trasferirsi al Mugello il 3-4 Ottobre. Ultimi due appuntamenti a Monza il 17-18 Ottobre e la chiusura sul circuito di Barcellona il 14-15 Novembre.

Il programma del weekend una prima sessione di prove libere Venerdì dalle 15.50 alle 16.20, mentre la seconda prenderà il via al Sabato dalle 11.30 alle 12.00 . Alle 15.20 scatterà la sessione di qualifica di 45 minuti, mentre lo start della gara ci sarà Domenica, con semaforo verde alle 16.25, per la durata di 180 minuti.

Cosimo Barberini: "Ritornare in pista è sempre emozionante e non vedevo l’ora. Quest’anno ho deciso di entrare nella serie europea del TCR dove il livello é ancora più alto. Sono contento di avere accanto a me Gabriele, un equipaggio tutto toscano DOC. Sono fortunata di riuscire a correre anche questa stagione vista la pandemia. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e a entrambi non manca l’esperienza, stessa cosa per il Team di Massimo Poli che oltre ad essere un amico è un ottimo professionista. Ringrazio Massimo per avermi voluto fortemente con lui, del resto avevo già preso la decisione di prendermi un anno sabbatico".