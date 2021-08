BoP TCR: le Lynk & Co calano di 10 kg

Calo di peso per le Lynk & Co 03 TCR secondo il nuovo Bollettino Tecnico emesso dal Dipartimento Tecnico di WSC Ltd.

Le vetture di Geely Group Motorsport, che corrono nel FIA WTCR con il team ufficiale Cyan Racing, hanno beneficiato di una riduzione di 10kg rispetto alle scorse gare.

Questo comporterà che dal weekend dell'Hungaroring (21-22 agosto) le auto cinesi dovranno caricare a bordo una zavorra di 50kg in totale, arrivando ad un peso complessivo di 1315kg.

Qualche settimana fa c'erano state lamentele piuttosto pesanti da parte del Costruttore orientale riguardo proprio al Balance of Performance, che a suo dire era sfavorevole rispetto alle vetture rivali che competono contro le Lynk & Co nella massima serie turismo.

Questo è l'unico cambiamento di BoP che è stato effettuato, tutte le altre macchine omologate mantengono gli stessi parametri di potenza e pesi aggiuntivi.