BoP TCR: -20kg per le Cupra, Hyundai con nuovi parametri

Le nuovissime Cupra Leon Competición potranno beneficiare di una riduzione di peso dal prossimo weekend del WTCR e di tutte le serie TCR cui prenderanno parte.

Secondo il nuovo bollettino emesso dal Dipartimento Tecnico di WSC Ltd. riguardante il Balance of Performance 2020, le vetture di Martorell caleranno la zavorra a bordo da 40kg a 20kg, per cui il loro peso di gara sarà di 1285kg.

Una riduzione è stata applicata anche per quanto concerne le gare endurance, dove le neonate Cupra ora correranno solamente con 5kg in più a bordo, per un peso totale di gara di 1255kg.

Dopo le negativissima prima uscita nel FIA WTCR in quel di Zolder, è stata data una "spinta" in più alle Hyundai, visto che le i30 N avevano sofferto mancanza di potenza motore piuttosto palese.

In questo caso, la configurazione della centralina ECU delle macchine coreane passa da "C3" a C4", con maggiori pressioni del turbo in modo da cercare di portarle a giocarsela con le altre avversarie, cosa che in Belgio era risultata impossibile.

La cosa però non è piaciuta alla Casa coreana, che per il weekend del WTCR al Nordschleife ha scelto polemicamente di ritirare le sue quattro i30 N.

TCR - Balance of Performance: Bollettino #13