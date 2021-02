Audi Sport si rilancia a sorpresa con la nuova RS 3 LMS TCR

Audi Sport è pronta a scrivere un altro capitolo nelle corse turismo presentando la RS 3 LMS TCR di nuova generazione.

La Casa di Ingolstadt ha presentato oggi la vettura che continuerà a rappresentare i Quattro Anelli nelle serie Touring Car, dopo la prima avventura iniziata nel 2017 con il precedente modello della RS 3, dal quale si è partiti migliorando l'aerodinamica e installando nuove componenti come una rinnovata trasmissione.

La macchina ovviamente è basata sulla versione stradale che verrà lanciata sul mercato prossimamente (per questo si è scelto la livrea mimetica) ed è dotata di motore 2 litri turbo di nuova generazione denominato EA888 che la spinge fino a 340CV.

Una mossa a sorpresa per l'azienda tedesca, che proprio lo scorso anno aveva abbandonato il supporto ai clienti nel FIA WTCR e recentemente scelto di dedicarsi all'elettrico, ma che ora si appresta a nuove sfide, come ha detto in fase di presentazione il pilota che si è occupato dello sviluppo, Frédéric Vervisch.

"E' una piccola grande macchina da corsa, è il modello di Audi all'altezza dei più grandi - ha detto il belga - Gli ingegneri hanno ascoltato i desideri dei clienti ed è stato apportato un miglioramento per il pilota e la squadra".

"Una delle cose migliori ora è che possiamo fare cambiamenti di set-up molto rapidamente. E' molto importante, assieme agli standard di sicurezza che Audi vuole sempre elevare ai massimi. Ogni pilota che la guiderà si sentirà più in sintonia con essa, pensando solo al piacere della guida".

Julius Seebach, amministratore delegato di Audi Sport GmbH e responsabile di Audi Motorsport, ha aggiunto: "Oggi sottolineiamo l'importanza del motorsport per i nostri prodotti stradali e presentiamo una vettura da corsa in livrea mimetica, in attesa che il modello di produzione sia sul mercato. L'Audi RS 3 LMS è un chiaro impegno per le corse clienti ed è sinonimo di record nel nostro programma. Vogliamo continuare la notevole serie di successi della prima generazione con il nuovo modello".

Chris Reinke, responsabile Customer Racing di Audi Sport, gli fa eco: "Gli obiettivi di sviluppo per il nostro ultimo modello si sono concentrati sui clienti. Che si tratti di tempi cronometrati, opzioni di set-up, sicurezza o di ergonomia: vogliamo offrire ai team un'auto che sia ancora più da corsa di prima".

Andrea Milocco, responsabile del progetto: "Ci siamo concentrati sul massimizzare le sinergie dal modello di produzione e abbiamo sviluppato alcune parti cruciali con l'obiettivo di migliorare il chilometraggio e l'affidabilità; abbiamo introdotto un nuovo sistema di raffreddamento, frizione, cambio e albero di trasmissione".

Detlef Schmidt, responsabile tecnico: "Per migliorare l'aerodinamica abbiamo ottimizzato il flusso d'aria attraverso il vano motore e per facilitare le regolazioni del set-up abbiamo introdotto un sistema di spessori che aiuta a cambiare rapidamente la campanatura. Abbiamo anche lavorato per aiutare il pilota a rimanere concentrato durante le gare, grazie a un nuovo cruscotto e una tastiera per gestire tutte le funzioni. Infine è stata migliorata la sicurezza all'interno dell'abitacolo aggiungendo reti di protezione laterali e inserendo una apertura sul tetto".

Audi continuerà ora il lavoro di sviluppo e sistemazione degli ultimi dettagli; la consegna della RS 3 LMS TCR ai clienti avverrà nella seconda parte del 2021, mentre il marchio annuncerà nelle prossime settimane i suoi programmi per la categoria.