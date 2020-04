Alfa Romeo TCR Story: dal 'Lego' del 2015 alle vittorie Mondiali

La scorsa settimana Motorsport.com ha intervistato in esclusiva Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris che ha riportato in azione nel mondo delle corse turismo il marchio Alfa Romeo.

Dal 2015, anno in cui vide la luce il primo esemplare della Giulietta costruita ad Opera, di strada ne è stata percorsa parecchia e oggi le vetture TCR del Biscione in tutto il mondo sono una ventina in totale, fra il modello Quadrifoglio Verde e il successivo Veloce.

In questa Fotogallery-Story, ripercorriamo passo dopo passo il percorso delle Alfa Romeo per tornare a dire la loro nel turismo, pur essendo dotate di motore turbo 1750cc che se la deve vedere contro le 2 litri della categoria, maggior parte delle quali con una Casa ufficiale alle spalle.

2015: Il "Lego" vede la luce

Il primissimo esemplare di Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris (così ci tengono a descriverla in Lombardia) viene presentato tramite un comunicato emesso alle ore 18;00 del 13 novembre 2015. Marcello Lotti ha infatti chiesto alla Romeo Ferraris di unirsi al suo campionato turismo per avere anche un marchio italiano presente.

Ad Opera sanno che è una sfida tanto complicata quanto bella, per cui non si tirano indietro e cominciano ad assemblare i primi pezzi arrivando a completare il... Lego. Molto spigolosa è infatti la neonata Giulietta TCR, colorata di bordeaux e bianco, che comincia con la Cerruti e Mario Ferraris a macinare chilometri tra Cremona e Cervesina. L'inverno è lungo e di tempo ce n'è, ma in questi casi meglio non perderne perché la prossima stagione della TCR International Series è alle porte.

Scorrimento Lista Alfa Romeo Giulietta TCR, Romeo Ferraris 1 / 8 Foto di: Romeo Ferraris

2016: Primi passi (falsi, e lunghi e ben distesi)

Il debutto ufficiale in pista avviene ad aprile 2016 in Bahrain nel primo round della TCR International Series, che fa ancora una volta da contorno alla Formula 1. I problemi di gioventù non mancano né a Sakhir e né nella tappa successiva dell'Estoril, per cui si decide di tornare all'opera ad... Opera per affinare diversi dettagli, saltando Spa-Francorchamps ed Imola.

Si lavora alacremente e per la prima volta appare il bellissimo Rosso Alfa (finalmente!) quando la Cerruti mette il muso fuori dai box di Cervesina per gli ultimi test in vista del rientro in azione al Salzburgring. In Austria si presentano due esemplari di Giulietta con una nuovissima livrea dove il rosso e il tricolore campeggiano. C'è anche la novità Petr Fulín e l'alternanza al volante fra il ceco, la Cerruti, Andrea Belicchi e Mario Ferraris porta i primi punti in casa Mulsanne Racing (6° posto di Fulín in Russia il miglior risultato).

E c'è da segnalare anche la prima iscrizione di una Alfa in un TCR nazionale: ci pensano Loris Cencetti, Fabio Marchiafava e Philippe Ménage a portarne una in BeNeLux Series (Belgio-Olanda-Lussemburgo) con il Team Charleroi da metà stagione in poi, raccogliendo qualche punto.

Scorrimento Lista Alfa Romeo Giulietta TCR 1 / 30 Foto di: TCR Media

2017: Partenza col botto

Il 2017 inizia con il botto, ossia il primissimo podio internazionale. Lo conquista proprio la Cerruti in quel di Dubai, agguantando in extremis il secondo posto in Gara 1 del primo round del TCR Middle East. La cosa si ripete anche a Yas Marina e Sakhir per mano di Davit Kajaia, che porterà in dote il budget che il governo georgiano stanzia per l'International Series.

Da qui nasce il team GE-Force, che assieme alla Romeo Ferraris si occupa delle vetture di Kajaia e Dušan Borković (bianche con discutibili fiorellini a corredo...), i quali partono alla grandissima perché a Rustavi l'idolo locale Kajaia firma Pole Position, vittoria in Gara 1 giro veloce. In Bahrain è il suo collega serbo ad aggiudicarsi Gara 2 col miglior crono, ripetendosi anche al Salzburgring. Curioso è il fatto che questa vittoria faccia indispettire Pepe Oriola, sbottato insultando letteralmente la Giulietta (che con motore più piccolo e turbo più spinto va a dare fastidio ai semi-ufficiali di SEAT-Craft Bamboo Lukoil intenti a lottare per il titolo).

Una terza Giulietta la conducono anche Shota Abkhazava in Georgia e la Cerruti in Bahrain, ma il 2017 è anche l'anno dell'approdo ufficiale nei vari campionati TCR nazionali e turismo vari. In Ungheria si presenta sulla griglia di partenza del TCR International anche la rossissima Giulietta dell'Unicorse Team affidata a Márk Jedlóczky, che poi la cede a Bálint Hatvani e Richárd Király per altri eventi del FIA CEZ.

Non poteva mancare l'Italia, però, con la prima collaborazione della Romeo Ferraris con il V-Action Racing Team. Ad Imola corrono Joakim Darbom e Giacomo Altoè, giovane promessa che sta spiccando il volo (e per poco non ci riesce sul serio quando al via di Gara 1 lo sciagurato Plamen Kralev gli rifila una ruotata che lo spedisce a muro), mentre a Monza ci sono Tommaso Mosca e quel Luigi Ferrara che rivedremo grande protagonista pochi mesi dopo.

Fra l'altro V-Action aveva già chiamato Ferrara per un primo "assaggio" di questa avventura in occasione del round conclusivo dell'ADAC TCR Germany ad Hockenheim. In questo caso, "Gigi" era stato autore di un 17° e un 7° posto, mentre a Cosimo Barberini non era andata altrettanto bene in una griglia super-affollata.

Scorrimento Lista Alfa Romeo Giulietta TCR 1 / 50

2018: Il ritorno nel Mondiale

Il 2018 è probabilmente l'anno più intenso con il primo sbarco delle Giulietta TCR in tutto il mondo. Si parte chiaramente dalla novità del FIA World Touring Car Cup (cioè la TCR International Series che corre in soccorso del moribondo FIA WTCC cambiandogli nome) al quale il Team Mulsanne-Romeo Ferraris non può mancare, riportando il marchio Alfa Romeo nella massima serie turismo mondiale. Suggestiva la coppia di veterani tricolore scelta, Gianni Morbidelli e Fabrizio Giovanardi, che purtroppo però non trova il giusto feeling col mezzo. Il pesarese viene sostituito da Kevin Ceccon da luglio, mentre l'emiliano se ne va dopo la Cina, cedendo il posto a Ferrara.

Sia "Morbido" che "Piedone" si impegnano e prendono punti, ma ad ottobre è Ceccon l'autore del vero colpaccio con Pole Position e vittoria in Giappone riportando il Biscione sul tetto del mondo, pur non senza difficoltà visto che il bergamasco si deve tenere dietro quello che poi diventerà il Campione, Gabriele Tarquini, con un missile come la Hyundai fra le mani.

Ferrara partecipa ai round di Suzuka e Macao a cuor leggero, premiato dal team per le bellissime cose fatte nel TCR Italy con il V-Action Racing Team. Il barese da noi non è fortunato nonostante la grinta (5 vittorie) e vede sfilarsi dalle mani il titolo da Salvatore Tavano all'ultima gara di Monza. In Italia c'è spazio sporadicamente pure per le Alfa di Adriano Bernazzani (Sport&Comunicazione) ed Edoardo Cappello (Otto Motorsport); quest'ultimo trionfa anche a sorpresa in Gara 2 al Mugello. E Ceccon sfrutta il campionato tricolore per capirne di più della Giulietta che condurrà nel WTCR: il 4° posto di Gara 1 a Vallelunga fa ben sperare, infatti...

Nel Regno Unito appaiono per la prima volta due Alfa nel neonato TCR UK Championship. Aiden Moffatt porta in dote alla DPE Motorsport marchio e colori della Laser Tools Racing, centra il podio nella prima gara dell'anno a Silverstone e poi se ne va dopo Knockhill in polemica con gli organizzatori (che l'hanno appena squalificato) cedendo il posto a Robert Gilmour. Nel frattempo Derek Palmer Jr. con l'altra Giulietta totalizza 99 punti correndo tutta la stagione.

Nel frattempo parte anche il TCR China e la Freely Racing schiera due macchine tricolore in alcuni eventi: Yiu Loong e Xia Yi Li non fanno gran che, a differenza di Ma Qing Hua, che a Guangdong vince passeggiando e cominciando a buttare le basi per l'approdo al FIA WTCR.

C'è anche una 'puntatina' di un paio di gare per Martin Jensen con la Giulietta messa a punto dalla sua squadra, la Insight Racing, nel Pirelli World Challenge (4° posto e ritiro ad Austin, 7° e 6° al Virginia Raceway), che poi diventerà TC America dalla stagione successiva. Il danese aveva già svolto dei test a Daytona e le gare statunitensi gli servono per capire che mezzo ha ora in mano, in vista di altri impegni.

Da segnalare anche una apparizione nel TCR Europe per le gare di casa di Romeo Ferraris a Monza, portando Giovanardi (che ancora non aveva fatto le valigie) ad un 7° ed un 8° posto ottenuti in rimonta.

Scorrimento Lista Fabrizio Giovanardi, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR, #10 Gianni Morbidelli, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR with the team 1 / 45

2019: La consacrazione

L'anno comincia con consueti test IMSA pre-Daytona, dove per la prima volta si presentano due Giulietta TCR. A portarle in pista sono i due team KMW Motorsport e TMR Engineering, che hanno deciso di prendere parte all'IMSA Michelin Piloti Challenge, ovvero il campionato turismo endurance americano che è di supporto alla 24h. La #5 nera di Roy Block e Tim Lewis Jr. è la più veloce delle due, ma vederla affiancata sul celebre "Banking" alla #3 rossa di Alexandre Papadopulos e Alex Popow (che nell'arco dell'anno lasceranno saltuariamente il posto a Trenton Estep, Ryan Nash e Mark Kvamme) è davvero emozionante. Non ci sono vittorie in albo d'oro, ma buoni punti contro concorrenti più esperti e dotati.

Ma queste non sono le uniche presenti negli Stati Uniti perché la Risi Competizione, che da tempo collabora con Ferrari nel GT, sceglie la nuova avventura nel TC America (il campionato turismo sprint): James Walker va due volte sul podio (2° a St. Petersburg e 3° a Sonoma), chiudendo 4° in classifica contro lo strapotere delle Volkswagen griffate FCP Euro e la Hyundai Veloster di Mason Filippi.

Intanto la Romeo Ferraris ha lavorato per tutto l'inverno sulla evoluzione della Qaudrifoglio Verde, ossia la Veloce, che vediamo per la prima volta nei test del Balance Of Performance a Valencia per avere l'omologazione e partecipare al FIA WTCR.

Confermatissimo Ceccon (ci mancherebbe altro!), il volto nuovo è Ma Qing Hua, che stupisce tutti andando a prendersi il successo allo Slovakia Ring, con Kevin 3°. La coppia si dimostra consistente e seppur non arrivino più trionfi, almeno ci sono i podi del cinese (3 secondi posti) e del lombardo (4 terzi di cui uno in realtà tolto per una assurda penalità) a far gioire, confermando la bontà di un progetto privo di ogni supporto ufficiale, mentre altre Case (Honda, Hyundai, Cupra, Audi e Volkswagen) dànno il loro aiuto ai rispettivi clienti.

Intanto il TCR sbarca in Giappone e Australia, e con esso le Giulietta che vengono prese ripettivamente da GO&FUN-SquadraCorse e 55 MOTO Racing, e Garry Rogers Motorsport e Ashley Seward Motorsport. Nel Sol Levante, Shuji Maejima va a podio quattro volte e vince a Sugo, mentre "Mototino" raccoglie qualche punto. In Oceania sono protagoniste le "Veloce"; Dylan O'Keeffe è il più prolifico portandosi a casa 2 Pole Position, 4 vittorie e 2 secondi posti. Non male i punti presi anche da Jimmy Vernon e Jordan Cox (2 podi), un solo evento lo fa James Allen.

In Italia la Giulietta stavolta passa nelle mani della PRS Motorsport per Max Mugelli: il toscano fatica a prendere confidenza con la sua macchina e il 3° posto di Misano è solamente un'illusione che precede tante delusioni, portate a termine con il trionfo di Vallelunga che sa di vera e propria liberazione dalla maledizione (che però si ripresenta all'ultimo round di Monza).

L'altra novità è il TCR Scandinavia, in cui (ri) vediamo le Alfa Romeo della Insight Racing. Stavolta Jensen fa solo una gara, ricoprendo principalmente il ruolo di Team Principal e lasciando il volante a Louise Frost. Al gruppo si aggiunge anche la "Veloce" di Kristian Moe Sætheren quando la serie ospita i concorrenti del neonato TCR Denmark. Anche in questo caso, l'esperienza e la forza altrui (Cupra in primis) lasciano solo qualche punticino in dote.

L'anno si conclude con i FIA Motorsport Games, prime "Olimpiadi" motoristiche che vengono organizzate a Vallelunga. Sul tracciato di Campagnano le Alfa Romeo ci sono, ma non rappresentano l'Italia (sigh!), bensì la Danimarca con Sætheren e l'Ungheria con Norbert Kiss, scelto dall'Unicorse Team per condurre l'Alfa riverniciata di bianco.

Scorrimento Lista Kevin Ceccon, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR 1 / 55 Foto di: Alexander Trienitz Levitt LAT Photo USA #5 KMW Motorsports with TMR Engineering Alfa Romeo Giulietta TCR, TCR: Roy Block, Tim Lewis Jr 21 / 55 Foto di: Michael L. Levitt LAT Photo USA #5 Alfa Romeo Giulietta TCR, KMW Motorsports with TMR Engineering, Roy Block, Tim Lewis Jr. 22 / 55 Foto di: KMW Motorsports

L'anno che verrà

Il titolo non è relativo alla celebre canzone di Lucio Dalla, bensì ad un 2020 che alla fin fine non è ancora iniziato, causa il famigerato Coronavirus. L'unica gara fin qui disputata è quella di Daytona dell'IMSA Michelin Pilot Challenge, chiusa al 13° posto dal confermato duo statunitense Block-Lewis Jr. , dopo che i portacolori di KMW-TMR erano riusciti a firmare la Pole Position in Qualifica.

Non ci sarà purtroppo un seguito nel FIA WTCR essendo arrivati alla fine di un ciclo. In Australia la novità importante è che Michael Caruso ha griffato Valvoline la "Veloce" della GRM, mentre la ASM ne ha aggiunta una terza al suo schieramento per il giovanissimo Jay Hanson. In Giappone anche la 55 MOTO Racing ha raddoppiato, ma tutti sono fermi in attesa che la pandemia termini.

L'unica novità in casa Romeo Ferraris riguarda la svolta elettrica, con il debutto della Giulia ETCR che dovrebbe avvenire verso fine stagione. Ma questa è un'altra storia che magari racconteremo fra qualche anno...