Alfa Romeo: le Giulietta TCR di Romeo Ferraris sempre in azione

L'impegno più recente è stato quello nella Macau Guia Race, evento di supporto al celebre Gran Premio di Macao riservato ai modelli TCR. Il team Endless ha schierato una delle vetture costruite ad Opera per Yiu Lung, che nella manche decisiva di domenica è stato autore di una prova molto positiva. Quindicesimo in griglia, Lung ha tagliato il traguardo in nona posizione sul difficile circuito cittadino asiatico.

Bella stagione nel TC America per Roy Block, portacolori del team KMW Motorsport with TMR Engineering. L'argentino ha terminato quarto in graduatoria con 182 punti (uno solo in meno del terzo posto), con ben sette arrivi a podio ai quali si aggiunge quello del compagno Tim Lewis Jr, al volante di una seconda Giulietta TCR nel weekend di Elkhart Lake.

Sempre in Nord America, KMW Motorsport with TMR Engineering ha affrontato l'impegno parallelo nell'IMSA Michelin Pilot Challenge, con l'equipaggio formato da Block e Lewis Jr a concludere ottavo di classe. Miglior risultato, la quarta posizione centrata in un due occasioni: a Road America, ad agosto, e poi nella tappa conclusiva a Sebring di metà novembre.

In Giappone, la serie nazionale TCR ancora da completare vede presenti ben tre auto della factory italiana: una in versione Veloce per Mineki Okura, in forze alla scuderia M-Prototyping Team Stile Corse, e due esemplari della precedente specifica guidati da "Mototino" e Junichi Umemoto, schierati dal team 55 Moto with J'S Racing. Dopo i primi tre weekend, andati in scena a Motegi, Okayama e Autopolis, Okura è quinto nella classifica "Sunday Series", che tiene conto delle gare disputate la domenica, mentre Unemoto è settimo nella "Saturday Series". In entrambi i fronti, Mototino è ottavo provvisorio.

Anche la Danimarca da quest'anno ha avuto il suo campionato TCR, con il team Insight Racing a portare due Giulietta: una per Jacob Mathiassen ed una per il norvegese Kristian Saetheren, iscritto al trofeo Under 23. Mathiassen ha raggiunto il quinto posto finale in graduatoria festeggiando due successi, entrambi sul tracciato del Jyllandsringen, e ha già in programma di tornare nel 2021.

La pandemia COVID-19 e le relative restrizioni logistiche, invece, non hanno fin qui consentito di dare il via all'edizione 2020 del TCR Australia. Ai nastri di partenza erano previste cinque Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, schierate dai team Garry Rogers Motorsport e Ashley Seward Motorsport, ma gli organizzatori locali hanno allestito un calendario provvisorio per il 2021.