Ultimo round del TCR Italy a Imola per Eric Brigliadori

In questo ultimo appuntamento, sempre su due gare, Eric Brigliadori si giocherà le chance per portare a casa l’alloro della stagione.

Un 2020 sempre combattuto, curva dopo curva e la classifica è sempre stata "tirata". Il romagnolo si presenta a Imola con solo due punti di vantaggio sul secondo, sembra proprio una lotta a due con un “possibile” terzo incomodo.

Imola da sempre rappresenta un circuito tecnico, difficile e con i saliscendi che portano a delle staccate importanti. Un circuito dopo si può “respirare” solamente sul rettilineo di partenza e a volte nemmeno li.

Sarà molti importante per il pilota della BF Motorsport mantenere concentrazione e sangue freddo.

"Sarà un weekend molto impegnativo, spero si svolga tutto nel massimo della correttezza - dice Brigliadori - Non posso dire che “devo” gestire due punti di vantaggio, ma che devo fare il meglio, come sempre. La stagione è stata molto tirata e io non ho mai mollato".

"Imola è un circuito molto tecnico, sul rettilineo la scia è molto importante per acquistare velocità e provare a staccare al Tamburello. Importante la Tosa come tutto il resto del tracciato, a cui bisogna dare del Lei. Per ora il meteo, sembra darci sole Sabato e Domenica con probabilità di pioggia al venerdì. Vedremo".

Il programma del weekend, prevede le due sessioni da 25’ al venerdì con la prima dalle 11.55 e la seconda dalle 15.25. Sabato sarà il momento della sessione unica di qualifica dalle 11.35 alle 12.00. Sempre al sabato, Gara 1 con semaforo verde alle 16.00 sulla distanza di 25’ + 1 giro. Domenica gara 2, con partenza alle 12.40.