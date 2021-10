TCR Italy: ultima tappa per Imberti al Mugello

Una stagione altalenante, dove il pilota della Elite Motorsport si è cimentato con determinazione e professionalità al volante della sua Cupra Leon Competicion.

Alla fine è arrivato uno splendido terzo posto a Imola e il Mugello sarà quindi l’occasione per affermare e consolidare le prestazioni del Santerno.

Imberti, come sempre, è determinato a fare bene, in vista anche della prossima stagione.

"Siamo arrivati all’ultimo appuntamento, mi dispiace che la stagione sia finita - dice il bergamasco - Ovviamente stiamo già lavorando per il 2022 e ho voglia di fare bene al Mugello, la pista mi piace e il weekend sarà molto intenso visto che in palio c’è il titolo".

"Io sono abbastanza contento della stagione anche se co sono stati alcuni inconvenienti che non dipendevano da me. La serie tricolore è di alto livello e a livello personale sono cresciuto molto".