TCR Italy: tridente Audi per BF Motorsport a Misano

Il Team è presente con tre vetture di cui due sequenziali e una DSG.

Andiamo per ordine, Eric Brigliadori arriva al Marco Simoncelli di Misano Adriatico con il secondo posto in classifica a solo otto lunghezze di distacco dal leader.

A lui, in questo evento, si affianca il toscano Sandro Pelatti che debutta nella serie tricolore ma già usa l’Audi con il sequenziale nella Coppa Italia. Pelatti, vista la sua grande esperienza con le vetture turismo, potrebbe essere tra i protagonisti per il podio che ancora una volta sarà molto combattuto.

Per Eric sarà un weekend alla ricerca del miglior risultato possibile, ci sono da recuperare punti sul leader della classifica, possibilità che è nelle corde del giovane Brigliadori, come già dimostrato nella stagione 2020.

Terza Audi per Omar Fiorucci, in configurazione DSG, dopo l’ottima prestazione di Monza arriva a Misano con 51 punti in classifica.

Imerio Brigliadori, Team Owner: "Sarà un weekend molto impegnativo, sono felice di ritrovare Sandro che debutta nel TCR, con la vettura che utilizza nella Coppa Italia. Pilota di lunga esperienza che saprà dire la sua".

"Eric lo vedo concentrato su quello che deve fare, il target è quello di portare a casa più punti possibili. Omar invece prosegue la sua esperienza con la DSG e mi aspetto un’altra bella prestazione dopo quella di Monza. La concorrenza in generale è alta e come sempre la squadra è al 100%".