TCR Italy | Tavano rilancia la sfida con la Cupra-Girasole

Tre titoli di fila, 11 successi, 30 podi nelle ultime quattro stagioni. Nei numeri c'è la chiave di lettura di quello che è un legame straordinario con gli uomini della Scuderia del Girasole by Cupra Racing.

Salvatore Tavano è il pilota più vincente nel TCR Italy, campionato di riferimento nel panorama tricolore delle categorie Turismo.

Per l'ex pilota del WTCC l'accordo con il team guidato da Tarcisio Bernasconi rappresenta il naturale proseguimento di una collaborazione ormai consolidata.

Dopo avere scritto il proprio nome nell'albo d'oro della serie nel 2018, 2019 e 2020, il siracusano ci riprova anche quest'anno; sempre con la Cupra Leon Competición della squadra di Vergiate.

Sei doppi appuntamenti, 12 gare, con il primo round in programma questo fine settimana (23 e 24 aprile) a Monza, nel tempio della velocità.

Salvatore Tavano, Scuderia del Girasole by Cupra Racing, Cupra Leon Competición TCR Photo by: ACI Sport

E proprio sui 5,793 chilometri del circuito brianzolo, Tavano lo scorso anno riuscì a centrare una doppietta andando a segno in entrambe le gare.

Poi ancora una vittoria a Imola, ma anche tutta una serie di situazioni che lo penalizzarono pur rimanendo in lizza per la volata finale per il titolo sino all'ultimo round del Mugello, chiudendo terzo nella classifica Piloti.

Ora si volta nuovamente pagina, con poche novità. La più importante è quella dei nuovi pneumatici, visto che quest'anno verranno utilizzate le coperture Hankook in luogo delle Michelin impiegate fino alla scorsa stagione.

La tappa di Monza precederà nell'ordine quelle di Imola (7/8 maggio), Misano (4/5 giugno), Mugello (16/17 luglio), ancora Imola (3/4 settembre) e per finire Vallelunga (17/18 settembre).