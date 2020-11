TCR Italy: ritorno di Baldan ad Imola con la Cupra di Elite

Nicola Baldan torna a correre nel TCR Italy in occasione dell'ultimo weekend stagionale ad Imola.

Questo fine settimana, il Campione Turismo tricolore 2017 sarà in azione sul circuito del Santerno a bordo della nuova Cupra Leon Competición messa a punto dalla Elite Motorsport, con la quale il veneto aveva preso parte un mese fa alle gare del TCR Europe a Spa-Francorchamps.

Pur non avendo avuto modo di provare l'auto prima, Baldan si è subito mostrato in gran forma e competitivo riuscendo a rimontare dalle retrovie fino a raggiugere i primi 10 e i punti, dunque ad Imola sarà sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio.

"Per me è un ritorno particolare, denso di significato - dice Baldan, che tre anni fa vinse appunto il titolo nel campionato tricolore con una SEAT León TCR della Pit Lane Competizioni - Con la León ho vinto tanto, se non tutto. La Cupra è la sua evoluzione, mi sento un po' come a casa".

Il 38enne nel 2018 proprio ad Imola chiuse prematuramente il capitolo nel TCR Italy, complice un incidente che lo vide finire anche in ospedale con una clavicola a pezzi. Da allora "Nico" si è sempre battuto con tenacia per tornare ad essere competitivo (coniando il motto 'Mai Paura') e fra GT Italiano e Porsche Carrera Cup, ora la storia ricomincia proprio da dove si era interrotta.

"Già, Imola... Lì dove tutto ha rischiato di interrompersi. Rientrare nella serie italiana proprio qui mi carica e mi motiva ancora di più. Sono ritornato al volante di una TCR a Spa dopo due anni e mezzo. E il TCR Europe non è certo una serie facile. Grazie a Elite Motorsport e ai suoi ragazzi abbiamo colto due bellissime Top10 dopo una valanga di sorpassi. Il che mi rende fiducioso di ben figurare anche nel TCR Italy".

"Se posso essere di nuovo qui il mio grazie va a Nicola Novaglio, tutta Elite Motorsport e mio padre, che non ha mai smesso di supportarmi. Scoprirò in pista il comportamento della vettura con le gomme Michelin, sarà stimolante. Non vedo l'ora che sia venerdi!"

Il Team Principal della Elite, Nicola Novaglio, ha aggiunto: "Per noi, arrivati nelle gare in pista solo lo scorso anno dopo diverse stagione nei rally, è motivo di grande orgoglio poter annoverare tra le nostre fila un pilota come Nicola. Abbiamo affrontato insieme un'avventura come quella di Spa con ottimi risultati, sono sicuro che anche a Imola ne porteremo a casa di importanti".

"Arriviamo all'Enzo e Dino Ferrari in piena lotta per il titolo TCR DSG con Michele Imberti, a testimonianza del buon lavoro svolto finora. Avere in casa un campione come Baldan sarà una spinta e un sfida in più che siamo pronti ad accettare".