TCR Italy: Pellegrini e Target ancora insieme con la Hyundai

Marco Pellegrini e Target Competition hanno scelto di portare avanti la loro collaborazione che li vedrà al via del TCR Italy per il terzo anno consecutivo.

Il pilota lombardo nel 2019 era stato grande protagonista della serie tricolore lottando per il titolo al volante della Hyundai i30 N preparata dalla squadra altoatesina, che proprio all'ultimissimo momento ha formalizzato la sua iscrizione al campionato per andare al Mugello, dove da oggi comincia il primissimo weekend del 2020.

“I miei piani per quest’anno erano chiari fin da quando è finito il campionato scorso: sapevo che avrei continuato con Target e sulla Hyundai - ha dichiarato Pellegrini ad ACI Sport - Non volevo assolutamente cambiare macchina perché l’ho fatto sempre nelle ultime stagioni e mi sono accorto che non è redditizio. Meglio fare due anni di fila con la stessa vettura, per poter beneficiare dei riferimenti.

"Ho una passione enorme e non vedevo l’ora che il motorsport ripartisse. Durante il periodo di lockdown ci speravo e sono estremamente felice. Tra l’altro, vedo che la griglia di partenza del TCR Italy è ben nutrita, con 23 macchine, metà sequenziali e metà DSG. Non me lo aspettavo, visto il periodo: si prospetta un bel campionato".

"Ho avuto modo di fare parecchi test; prima del lockdown a Barcellona, poi a Misano, Vallelunga e al Mugello la settimana scorsa. Sono contento di guidare la stessa macchina dello scorso anno, mi sento più pronto, mi sembra che tutto proceda bene. L’anno scorso ho vinto tre gare, punto a confermare almeno questi risultati”.