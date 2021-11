TCR Italy | Nova Race con due nuove Honda Civic Type R TCR nel 2022

A Jerago con Orago, la cittadina della provincia di Varese dove ha sede Nova Race, la soddisfazione per i risultati della stagione di gare 2021 si è trasformata in voglia di fare ancora meglio nell'immediato futuro. A distanza di un anno dall'inizio della collaborazione nella categoria GT3 con JAS Motorsport, la struttura milanese che sviluppa e costruisce le auto da competizione Honda per i clienti sportivi, la partnership diventa ancora più forte.

Lo conferma il general manager della squadra Nicola Sinigaglia: "il 2021 è stato una stagione positiva, con le conferme dei buoni risultati nella categoria GT4 dove siamo in lizza da sempre, ma in particolare col titolo GT3 Am Endurance di Luca Magnoni ed Erwin Zanotti e con la prima pole e la prima vittoria assoluta che Jacopo Guidetti e Francesco Massimo De Luca hanno dato ad una Honda NSX GT3 Evo nelle gare italiane".

I risultati dei campionati appena conclusi hanno fatto venir voglia di cercare altri spazi, contando sull’ampia gamma della casa giapponese. "JAS Motorsport ci ha fornito un prodotto competitivo in GT3”, precisa Sinigaglia, “ma ha una storia perfino più ricca nelle gare turismo e considerato che nel nostro paese uno dei più bei campionati è attualmente il TCR Italy, sia per partecipazione che per agonismo, Nova Race ha deciso di portare in pista l'anno prossimo due Honda Civic Type R TCR, che quest'anno in giro per il mondo si sono assicurate già cinque campionati".

"Il TCR Italy è molto competitivo e quindi troveremo concorrenza agguerrita, ma questo era vero anche per il campionato GT3. Prendiamo molto sul serio lo scendere in campo in questo nuovo settore: andremo con lo stesso livello di impegno e preparazione che con la NSX GT3 Evo ci ha permesso di essere protagonisti già alla prima stagione completa".

Basata sull'hatchback 5 porte stradale Civic FK7, la vettura che JAS Motorsport ha progettato e costruito nella factory di Arluno pesa 1.265 kg e dispone di circa 340 cavalli, con coppia massima di 420 Nm (valori che possono variare in funzione dei periodici “balance of performance” aggiornati coi bollettini tecnici da WSC, società che gestisce la categoria e i modelli omologati).

In Nova Race hanno già ricevuto i due telai che affronteranno la preparazione invernale e in seguito il campionato tricolore 2022. Prestissimo il team inizierà la cernita delle candidature dei piloti interessati a schierarsi nel prossimo TCR Italy con questa Honda dall'aerodinamica aggressiva. Il prossimo 31 novembre e il 1 dicembre Nova Race sarà infatti già in pista all'autodromo Piero Taruffi per consentire ai piloti attirati da questa imminente sfida di misurarsi con la vettura dal vivo.

Presentazione Nova Race Photo by: Nova Race