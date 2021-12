TCR Italy | Nico Muller in pista con la nuova Audi di Elite

E' stato Nico Muller, pilota ufficiale di casa Audi, a tenere a banco il primo shake down della nuovissima Audi RS 3 LMS MY2021 di Elite Motorsport.

Il test si è svolto a Cremona Circuit. Attualmente impegnato in DTM e nei programmi endurance con Audi Sport, Muller ha per la prima volta avuto l'occasione di saggiare i 350cv della RS 3 LMS, facendo così il suo 'debutto' nel mondo TCR.

Appena arrivata nella factory di Brescia, la prima delle tre Audi TCR che la squadra schierera’ nella prossima edizione del TCR Italy è già scesa in pista con un pilota d'eccezione come Nico Muller.

Arrivato a competere per la vittoria in GP3 e Formula Renault 3.5, il pilota svizzero dal 2014 è entrato in orbita Audi Sport, disputando ben otto stagioni in DTM e due in Formula E. Pochi mesi fa, Muller è stato nominato come uno piloti ufficiali del progetto LMDh di Audi Sport per competere nel WEC e alla 24 ore di Le Mans.

Nonostante un palmares di prim'ordine, Muller non aveva ancora avuto modo di provare una vettura TCR, opportunità arrivata grazie alla 'prima' in pista della RS 3 MY 2021 di Elite Motorsport: "E' davvero divertente! Una vera auto da corsa, con tante possibilità di regolazione per potersi cucire la vettura su misura e renderla adatta ad ogni stile di guida. Ti esalta, va forte ma senza mettere in difficoltà i piloti meno esperti", ha commentato Müller.

Nico Muller, Elite Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR Photo by: Audi Sport

"In carriera ho avuto la fortuna di provare tante Audi da corsa, ma mi mancava ancora una TCR. Grazie a Elite Motorsport ho potuto esaudire questo mio piccolo desiderio, trovando un'auto molto interessante e un team decisamente professionale, attento ai dettagli e con la voglia di crescere, di imparare, di migliorarsi".

"L'atteggiamento giusto per chi vuole ottenere risultati importanti. Auguro a questi ragazzi tutto il meglio per la loro prima stagione nella grande famiglia Audi. Sono sicuro che saranno protagonisti fin da subito".

Decisamente soddisfatto di questo primo shake down anche Nicola Novaglio, team principal di Elite Motorsport: "Per noi è un onore poter lavorare con un pilota come Nico, una grandissima esperienza da cui possiamo solo trarre giovamento. Ci siamo trovati molto bene, magari in futuro potranno esserci altre occasioni per poter collaborare. Siamo consapevoli del traguardo importante che abbiamo raggiunto con questa nuova sfida".

"Non vogliamo lasciare nulla al caso e proprio per questo, appena ricevuta la prima delle nostre tre Audi RS 3 LMS, siamo subito scesi in pista con uno dei piloti di punta di casa Audi Sport. Vogliamo prepararci al meglio per la prossima stagione, senza lasciare nulla al caso. Oggi abbiamo immagazzinato tanti dati utili su cui poter impostare il lavoro dei prossimi mesi".

Nico Muller, Elite Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR 1 / 4 Foto di: Audi Sport Nico Muller, Elite Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR 2 / 4 Foto di: Audi Sport Nico Muller, Elite Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR 3 / 4 Foto di: Audi Sport Nico Muller, Elite Motorsport, Audi RS 3 LMS TCR 4 / 4 Foto di: Audi Sport