TCR Italy | Nel 2022 finalmente debutta la Fiat Tipo di Tecnodom!

E' una notizia che attendevamo ormai da tanto, troppo tempo, ma finalmente ci siamo: la Fiat Tipo TCR è sulla strada per esordire in campionato e lo farà nel TCR Italy 2022.

La vettura costruita e sviluppata con tanto sudore e fatica da Tecnodom Sport ha intrapreso la via per completare l'iter di omologazione, svolgendo sette giorni di prove al banco per sistemare le mappe del motore e recandosi in Germania e nella sede di Pininfarina per i primi test in galleria del vento.

I tempi per completare tutta la documentazione in modo che venga consegnata ed approvata da WSC Group sono molto stretti, anche perché il Dipartimento Tecnico dovrà successivamente capire quale Balance of Performance assegnare al mezzo.

"E' una corsa contro il tempo, siamo tiratissimi perché il campionato inizia tra un paio di settimane, ma alla prima gara vogliamo esserci - spiega il collaudatore e responsabile del progetto, Luca Rangoni, parlando con Motorsport.com - Dovremo capire come WSC intenderà procedere con la fiche di omologazione, dato che la stiamo definendo. Ma contiamo di essere pronti".

Luca Rangoni, Tecnodom Sport, Fiat Tipo TCR Photo by: TCR media

Per ora Tecnodom Sport porterà una vettura, destinata a Jonathan Giacon, mentre altre scocche potranno essere preparate nel corso della stagione per essere poi schierate in griglia.

"Abbiamo avuto diverse problematiche perché ci sono stati ritardi nelle consegne dei materiali, specialmente coi cambi Sadev, coi quali sto tribolando da dicembre. E' comunque un investimento pazzesco, ma Domiziano (Giacon, il capo di Tecnodom, ndr) ci crede ormai da anni e quindi procediamo".

"Una macchina l'abbiamo, al momento ci sono tre scocche esistenti e le altre due sono in fase di allestimento. Ammetto di essere diventato matto perché è stato un lavoraccio! Ma la vettura deve essere omologata, assolutamente!"

"Nel nostro piccolo quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, pur non essendo una Casa costruttrice, ma tutto grazie ad una persona che ha una passione incredibile e tantissima voglia di competere, oltre che di investire".

Luca Rangoni, Tecnodom Sport, Fiat Tipo TCR Photo by: TCR media

E a proposito di competizione; la presentazione di una prima versione avvenne nel luglio 2018 a Vigodarzere, in una serata piovosissima, poi però non ci fu il tanto agognato debutto in pista, ma si portò avanti un minuzioso progetto di messa a punto e sviluppo con tanti cambiamenti in corso d'opera.

La Tipo avrebbe dovuto finalmente esordire contro le altre rivali nel TCR Italy a Vallelunga nel 2020, ma le fu negata l'iscrizione da ACI Sport tra dubbi e polemiche, per cui si virò sul campionato Europeo per il round di Monza della settimana seguente, con l'ok del patròn del TCR, Marcello Lotti. Quell'uscita non fu brillante, ma all'epoca l'auto era ancora una sorta di prototipo, dunque fu iscritta da 'trasparente' ai fini della classifica.

"Personalmente sono abbastanza fiducioso che l'auto possa andare bene, però alla fine non sono le parole che contano, ma i fatti. Quando arriveremo in pista vedremo se avremo avuto ragione o torto. Intanto possiamo dire ufficialmente che ci saremo, non vogliamo nasconderci", conclude Rangoni.

Tecnodom Sport porterà anche una Audi RS 3 LMS per Steven Giacon nella serie tricolore riservata alle DSG.