TCR Italy, Mugello: spettacolare Pole al debutto per Girolami

Franco Girolami comincia col botto la sua avventura nel TCR Italy, andando a prendersi la Pole Position per Gara 1 del Mugello che andrà in scena nel tardo pomeriggio.

L'argentino, fratello di Néstor (pilota della Honda nel FIA WTCR), ha piazzato la Honda Civic Type R della MM Motorsport in vetta alla classifica con il tempo di 1'56"850, rifilando la bellezza di 0"416 ad un altro volto nuovo della serie turismo tricolore, Eric Brigliadori.

Il ragazzo della BF Motorsport partirà così in prima fila con la sua Audi RS 3 LMS con la quale si era distinto negli anni passati in Coppa Italia TCR.

La seconda fila della griglia del primo round toscano vedrà appaiati i duellanti del 2019 per il titolo, ossia Marco Pellegrini e Salvatore Tavano. Il portacolori della Target Competition termina a mezzo secondo dal leader con la Hyundai i30 N, mentre il siciliano della Scuderia del Girasole by Cupra Racing è già nelle posizioni di vertice con la nuovissima Cupra Leon Competición, alla prima uscita in gara in Italia e in tutto il mondo.

Top5 anche per un'altra Hyundai, quella della Trico WRT condotta da Damiano Reduzzi, che si tiene alle spalle l'ottimo Alessandro Giardelli, che fa già vedere di avere il piede pesante conquistando la sesta prestazione assoluta e la Pole Position della Classe DSG con la Cupra della B.D. Racing.

Molto bene anche Francesca Raffaele, settima nella prima avventura al volante della Audi RS 3 LMS di BF Motorsport, seguita dalla seconda Cupra Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing con sopra Simone Pellegrinelli, il quale avrà comunque l'onore di scattare dalla Pole Position della griglia invertita di Gara 2 domani.

Il nono crono di Michele Imberti vale al pilota della Elite Motorsport il secondo posto in Classe DSG, oltre a risultare il migliore delle Volkswagen Golf GTI, mentre il terzo piazzamento di categoria è per Matteo Poloni con l'Audi RS 3 LMS, undicesimo generale.

Il ragazzo della Race Lab è nel "panino" delle Hyundai che sono arrivate in griglia come novità del 2020, ovvero quelle di Ettore Carminati (CRM Motorsport) e Mauro Guastamacchia (Team Aggressive Italia), quest'ultimo seguito dalla Honda Civic Type R di Max Mugelli (MM Motorsport).

TCR ITALY - Mugello: Qualifiche