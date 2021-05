Chiusa la prima tappa del TCR Italy, Monza rimane un po’ stregata per Michele Imberti.

Un weekend comunque in crescendo, dove il pilota di Elite Motorsport ha preso ulteriore confidenza con la sua Cupra Leon Competition.

Gara 1 sfortunata, dove il lombardo è stato tamponato alla Roggia (come nel 2020). Le condizioni bagnate della pista non sono state ottimali e alla fine si è piazzato undicesimo raccogliendo i primi punti della stagione.

Da un estremo ad un altro in Gara 2, con condizioni meteo completamente differenti. Sole e temperature ottimali, hanno contraddistinto la seconda frazione.

Gara molto combattuta, dove Imberti è riuscito a battagliare. Compito non facile vista la concorrenza. Nonostante questo è riuscito ad esprimersi, conquistando la quinta posizione finale e altri punti per la classifica.

"Finalmente siamo ritornati in pista, Monza per me rimane un po’ stregata - ha commentato Imberti - Sono stato tamèponato nello stesso punto dello scorso anno. Le condizioni in Gara 1 erano molto difficili, nonostante tutto sono riuscito a portare a casa i primi punti della stagione".

"Gara 2 molto tirata, con sorpassi e controsorpassi. Con l’asciutto siamo andati meglio, è stata dura ma siamo arrivati in cinque in tre secondi e mezzo. La testa è già pronta per Misano, anche se manca un mese".

Aumenta il feeling con la vettura spagnola e già dalla prossima gara, potrebbero arrivare ulteriori soddisfazioni.

Il prossimo appuntamento sarà al Marco Simoncelli di Misano Adriatico nel weekend del 4-6 Giugno.

Michele Imberti, Elite Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 1 / 4 Foto di: ACI Sport Michele Imberti, Elite Motorsport, Cupra Leon Competicion TCR 2 / 4 Foto di: Elite Motorsport Michele Imberti, Elite Motorsport, Cupra TCR 3 / 4 Foto di: Elite Motorsport Michele Imberti, Elite Motorsport, Cupra TCR 4 / 4 Foto di: Elite Motorsport