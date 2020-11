TCR Italy: Michele Imberti pronto per il finale DSG a Imola

Teatro della sfida finale, il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove Michele deve, innanzitutto gestire il vantaggio di 19 punti sul diretto avversario, Matteo Poloni.

Dopo il weekend a metà di Monza, Michele deve gestire il vantaggio e cercare, come fa sempre, di dare il meglio di se e della macchina.

La stagione è stata molto combattuta e speriamo che quest’ultimo appuntamento si svolga nel massimo della correttezza.

Imola è un tracciato Old Style, da pelo. I saliscendi e le staccate importanti, ne fanno uno dei circuiti più belli e difficili in assoluto. A Michele piace molto e speriamo ripeta il risultato del terzo Round stagionale, proprio sulle rive del Santerno.

"Sono pronto per la sfida finale - commenta il pilota di Elite Motorsport - So che sarà un weekend impegnativo, come sempre darò tutto me stesso e il Team farà altrettanto. Per questa gara, il Team raddoppia con la presenza di Nicola Baldan che ha già vinto il Campionato nel 2017".

"Sarà importante trovare il giusto Set-Up in breve tempo per concentrarci su qualifica e gara. Nonostante abbiamo i riferimenti dell’altra gara, le temperature sono diverse e ci saranno da fare degli aggiustamenti. Sono fiducioso".