TCR Italy: Michele Imberti al 110% per Vallelunga

Il TCR Italy, tornerà in pista questo fine settimana sul tracciato romano di Vallelunga.

Giro di boa della stagione, con Michele Imberti che si rimette al volante della Leon Competicion gestita da Elite Motorsport.

Un weekend sicuramente caldo, il tracciato romano è famoso per le sue caratteristiche tecniche, inoltre la concorrenza è agguerrita.

Un inizio di stagione difficile, non privo di problemi e toccate gratuite che non hanno comunque minato la voglia di far bene di Michele.

Il programma del weekend prevede le due sessioni di prove libere sabato mattina e la qualifica al pomeriggio a partire dalle 16.00 sulla distanza di venticinque minuti. Entrambe le gare saranno alla domenica, con gara 1 alle ore 13.00 sulla distanza di 30’ + 1 giro. Semaforo verde per gara 2 alle ore 15.00.

"È stato un inizio di stagione veramente difficile, lo spirito rimane invariato e voglio poter esprimere tutte le mie potenzialità - ha detto Imberti - Sapevo che sarebbe stata dura e in questi primi appuntamenti ho colto tantissimi spunti".

"Ci vorrebbe un pizzico di fortuna in più. Vallelunga mi piace, circuito molto veloce, tecnico e in alcuni punti si può fare la differenza. Per quanto mi riguarda sarò al 110%".