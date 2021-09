TCR Italy: Michele Imberti a Imola per il riscatto

Il TCR Italy torna a Imola dopo l’appuntamento di luglio. Per Michele imberti c’è sicuramente voglia di riscatto, dopo il test prima dell’appuntamento di Luglio c’erano tutti i presupposti per fare bene ma la pista non è stata “accomodate”.

Alla sua prima stagione nella classe regina e soprattutto con la nuova macchina, i risultati non hanno reso merito al grande lavoro fatto da Michele e il team Elitè Motorsport. Nonostante questo si presenta sulle rive del Santerno all’interno della Top 10 che è un bel risultato, vista la concorrenza di piloti e auto. Una stagione che sta volgendo al termine, dopo le due gare di imola, rimane solo l’ultimo appuntamento sul tracciato toscano del Mugello nel weekend del 10 ottobre.

Il programma del weekend prevede le prime due sessioni di libere al venerdì, sulla distanza di venticinque minuti. Sabato sarà il momento della qualifica a partire dalle 09.50 fino alle 10.15. Nel pomeriggio semaforo verde di gara 1 alle 17.00 sempre di trenta minuti più il giro aggiuntivo. Domenica gara 2 alle 13.00 sempre sulla medesima distanza. Le LIVE delle due gare sempre sui consueti canali.

"Si torna nuovamente a Imola, a luglio il weekend è stato difficile. Adesso abbiamo più esperienza e soprattutto più riferimenti. Imola è un circuito particolare, molto tecnico che affatica molto l’impianto frenante e la macchina nella sua totalità. A questo punto della stagione mi sento di dire che ho più esperienza e cercherò di esprimere tutto il mio potenziale", ha detto Imberti.