TCR Italy: Marco Butti pronto per Imola

Per Marco Butti è il momento di ritornare al volante della Golf DSG del Team Elitè Motorsport. Il TCR Italy ritorna sulle rive del Santerno dopo l’ultima gara prima delle vacanze estive, 23-25 luglio. Un weekend importante che può essere un ulteriore passo avanti per il comasco che ha già i riferimenti del round precedente.

Dopo l’ottimo secondo in gara 1 e il ritiro in gara 2, l’attenzione è sempre mirata ad acquisire esperienza. I numeri ci sono e questo nuovo appuntamento può regalare ulteriori soddisfazioni al giovane pilota comasco. Come sempre Imola è un circuito tecnico e impegnativo sia per la macchina che per il pilota, con frenate importante e tratti molto guidati, dove Marco si è particolarmente distinto.

Il programma del weekend prevede le prime due sessioni di libere al venerdì, sulla distanza di venticinque minuti. Sabato sarà il momento della qualifica a partire dalle 09.50 fino alle 10.15. Nel pomeriggio è il momento del semaforo verde di gara 1 alle 17.00 sempre di trenta minuti più il giro aggiuntivo. Domenica gara 2 alle 13.00 sempre sulla medesima distanza. Le LIVE delle due gare sempre sui consueti canali.

"Sono contento di ritornare in pista dopo la lunga pausa estiva. Ritorniamo a Imola dopo l’ultima gara della stagione in luglio e abbiamo riferimenti in più da usare per gli assetti e passo gara. Sono molto fiducioso sul risultato, ho cominciato ad avere più confidenza con la macchina e le dinamiche di gara. La concorrenza e il livello del campionato sono molto alti, cercherò come sempre di dare il meglio, grazie anche all’apporto del mio coach Max Pigoli e il Team Elitè Motorsport", ha detto Butti.