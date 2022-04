TCR Italy | Langeveld e Tavano trionfano nello show di Monza

Niels Langeveld e Salvatore Tavano sono i primi vincitori della stagione 2022 del TCR Italy, partita a Monza con due gare molto belle e combattute.

L'olandese di Target Competition inaugura l'anno con il successo ottenuto in Gara 1 in volata su Jack Young, il quale nella seconda conduce per 13 giri prima di arrendersi al siciliano portacolori della Scuderia del Girasole by Cupra Racing.

Con due terzi posti, Kevin Ceccon si mette subito in lizza per il titolo all'esordio con la nuova Hyundai Elantra N dell'Aggressive Team Italia, mentre nella Classe DSG i successi vanno a Mauro Trentin e Sabatino Di Mare.

GARA 1: Langeveld trionfa in volata

La stagione inizia sotto una leggera pioggerellina che mette in difficoltà tutti sulla scelta di gomme; nonostante venga dichiarata 'gara bagnata' dai commissari, i protagonisti scelgono di cominciare con le slick, ma già dopo il giro di formazione Cesare Brusa rientra ai box di Target Competition per montare le Hankook scanalate sulla sua Hyundai i30 N.

Allo spegnimento dei semafori c'è già il primo brivido perché il poleman Denis Babuin rimane fermo causa una noia al selettore delle marce della sua nuova Audi RS 3 LMS e viene miracolosamente sfilato dalle 30 auto che lo seguono.

Alla 'Prima Variante' non succede incredibilmente nulla e Langeveld prende subito il comando insidiato dalla Cupra Leon Competición di Salvatore Tavano (Scuderia del Girasole) e dalla Hyundai Elantra N di Kevin Ceccon (Aggressive Team Italia), ma è Jack Young ad emergere prepotentemente scavalcando i due in un paio di giri.

Intanto Babuin torna ai box di Bolza Corse per mettere le gomme da pioggia, imitato da Nicola Guida e Federico Paolino con le Cupra-Girasole, e da Antti Rammo sulla Honda Civic Type R di ALM Motorsport.

Al giro 4, Young si mette all'inseguimento di Langeveld, il cui vantaggio viene annullato dall'ingresso della Safety Car per un incidente che vede Felipe Fernandez sbandare e centrare l'incolpevole Matteo Poloni al curvone 'Biassono' mentre i due lottavano per la zona punti.

Con l'Audi di BF Motorsport e la Cupra del team RC2 bloccate nella ghiaia, la Safety Car deve tenere raggruppati tutti per un paio di tornate, dando il via libera al giro 6, nel quale si distingue un pimpante Damiano Reduzzi guadagnando con grinta la quinta posizione al volante della Hyundai i30 N di Trico WRT con cui scattava addirittua 20°.

Intanto Ceccon e Tavano continuano a combattere per l'ultimo gradino del podio, ma è davanti che Langeveld e Young dànno ulteriore spettacolo nel duello per il primato.

L'alfiere di MM Motorsport cerca di sorprendere l'olandese alla 'Lesmo 2', Honda e Hyundai si toccano e Ceccon ne approfitta per superare Young, che però poco dopo torna davanti al bergamasco.

Nel frattempo Brusa risale velocemente dalle retrovie, così come Rammo, mentre le Honda di Ruben Volt (ALM Motorsport) e Marco Iannotta (MM Motorsport) sono in piena bagarre con la FIAT Tipo di Jonathan Giacon (Tecnodom Sport) per la settima posizione.

Si preannuncia un arrivo in volata, ma al giro 11 - quando mancano un paio di minuti sul cronometro di gara - si insabbia Edoardo Cappello con la Hyundai i30 N dell'Aggressive Team Italia e il conseguente Full Course Yellow congela tutte le posizioni.

Langeveld ha così la meglio su Young e Ceccon, Tavano si deve accontentare del quarto posto, con Volt che alla fine scavalca Reduzzi guadagnando la Top5.

Settimo si classifica Iannotta, seguito da Rammo, J.Giacon e Brusa, che paga 5" di penalità per una infrazione commessa in griglia di partenza.

Carlo Tamburini taglia il traguardo 11°, ma con qualche rammarico perché il giovane virgulto di MM Motorsport incappa in un paio di errori con la sua Honda che gli fanno perdere terreno, macchiando quella che poteva essere una bellissima prestazione.

Rubén Fernandez porta l'Audi del team RC2 al dodicesimo posto, davanti alla Cupra del compagno di squadra di Sérgio Lopez e alla Hyundai i30 N di Michele Imberti (CRM Motorsport), con Guida che va a completare la zona punti.

In Classe DSG grande vittoria all'esordio per Mauro Trentin con l'Audi di Elite Motorsport, al termine di un aspro duello contro quella della Tecnodom Sport affidata a Steven Giacon, che recrimina per un errore commesso quando era in testa.

Sul podio della categoria c'è anche la Cupra del veterano Giorgio Fantilli (6ix Engineers), mentre si ritirano con grande amarezza Sabatino Di Mare (Cupra-DMP Motors) e Rodolfo Massaro (Audi-Elite), anche loro per alcuni frangenti in lizza per il primato.

GARA 2: Tavano batte Young all'ultimo respiro

Cielo plumbeo al via di Gara 2, con il poleman Iannotta che viene subito sfilato dagli agguerritissimi Young, Sylvain Pussier e Tavano, mentre da centro gruppo cerca di farsi largo Langeveld.

Già al secondo giro Tavano rompe gli indugi e passa la Cupra di Pussier, mentre Ceccon scavalca Tamburini e Langeveld in un paio di tornate per salire al quinto posto.

La gara dell'olandese finisce però qui per problemi tecnici, con Ceccon che raggiunge e sopravanza anche Iannotta cominciando ad addocchiare il podio; il giovane di MM deve cedere strada poco dopo pure a Babuin.

Intanto Young e Tavano fanno gara per conto loro perché Pussier non riesce a reggere il passo dei due leader, che si studiano e stuzzicano a vicenda ad ogni staccata.

Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, Tavano riesce finalmente nell'intento di superare il nordirlandese della JAS Motorsport/MM, guadagnando metri preziosi che gli consentono di festeggiare sotto la bandiera a scacchi il primo successo stagionale.

Al penultimo passaggio, invece, Ceccon scavalca con destrezza Pussier portandosi a casa per la seconda volta nel weekend un terzo posto.

Babuin è quinto seguito da Iannotta, risucchiato in un agguerrito gruppone che per lunghi tratti ha regalato spettacolo nei duelli per la Top10 con sportellate e sorpassi a ripetizione.

Per il settimo posto alla fine la spunta Volt, tirandosi dietro Felipe e Ruben Fernandez. Jonathan Giacon che piazza la FIAT Tipo al decimo posto.

Punti li prendono anche Tamburini, Rammo, Vahtel, Imberti e Poloni, che nel finale superano la vecchia Cupra di Gilles Colombani (Team Clairet Sport).

In Classe DSG è Di Mare a riscattarsi alla grandissima dopo il ritiro patito in Gara 1, a lungo in battaglia con le vetture della categoria superiore e solo nel finale visto ad amministrare il margine su Massaro e Trentin, che completano il podio.

Fuori invece per problemi Fantilli e Steven Giacon. Non è partito per un guasto al motore della sua Audi il francese Stéphane Ventaja (Team Clairet Sport).

