TCR Italy | La ALM conferma Vathel-Volt, terza Honda per Rammo

La ALM Motorsport conferma il proprio impegno nel TCR Italy anche per la stagione 2022.

La notizia era nell'aria e quasi scontata, soprattutto dopo l'ingresso di Ruben Volt e Mattias Vahtel fra i giovani tenuti d'occhio da JAS Motorsport, che costruisce le Honda Civic Type R che condurranno i due estoni nella serie turismo tricolore.

“Darò tutto me stesso per ottenere la mia prima vittoria nel TCR Italy e spero di poter lottare per la Top3", ha detto Volt.

Vahtel aggiunge: "Siamo abbastanza veloci per poter combattere per il vertice, almeno da quello che si è visto nei test pre-stagione della settimana scorsa. Vediamo come andranno le cose nella prima gara e nel resto della stagione".

Mattias Vahtel, ALM Motorsport, Honda Civic Type R TCR Photo by: ACI Sport

Dopo le buone cose mostrare all'esordio nell'annata scorsa, la squadra aggiungerà anche una terza vettura giapponese per Antti Rammo.

“Ho ancora molto da imparare da Mattias e Ruben - spiega il loro connazionale - Sarà un anno ricco di emozioni. Ho molta esperienza in altre categorie, ma imparare a conoscere la nuova macchina e la squadra richiederà un po’ di tempo. Farò del mio meglio per tenere il passo dei giovani".