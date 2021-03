TCR Italy: Imberti sulla Cupra di Elite Motorsport

Per Michele Imberti, la stagione 2021 si sta avvicinando. Dopo il titolo 2020 nella classe DSG, nel 2021 punta al “bersaglio grosso”. Tra le novità, la nuova macchina, la nuova Leon Competicion ex Baldan che aveva visto percorrere i primi passi nell’ultimo appuntamento stagionale di Imola. La vettura spagnola sarà gestita come sempre dal Team Elitè Motorsport.

La seconda novità, ovviamente, sarà l’ingresso nella classe TCR sequenziale. Nella passata stagione, Michele si è più volte distinto per la sua velocità e l’inserimento della sua Leon DSG tra le più performanti sequenziali.

La stagione non sarà sicuramente facile, visto il parterre che si sta definendo per il 2021, ma la sfida è stata assolutamente accettata. Nel fine settimana, Michele doveva scendere in pista per il primo “shakedown” della stagione ma, il test è stato rimandato alla prossima per impegni dell’ultimo momento.

Il calendario del TCR Italy vede il primo appuntamento in terra di Brianza con Monza nel weekend del 2 Maggio. Seconda tappa in terra romagnola con il Marco Simoncelli di Misano Adriatico il 6 Giugno. Il 20 Giugno la serie si sposta al Piero Taruffi di Vallelunga, 25 Luglio andrà in scena l’appuntamento all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo la pausa estiva Imola sarà ancora protagonista, mentre l’atto finale 2021 sarà sul circuito toscano del Mugello. Sei appuntamenti ricchi di macchine, piloti e tanto spettacolo.

"Sono emozionato, non vedo l’ora di provare la nuova macchina. Lo scorso anno ha dimostrato un enorme potenziale, ed era in fase di sviluppo. Questa sarà una stagione, importante e soprattutto combattuta visto i piloti e le macchine presenti. A fianco a me avrò ancora Elitè Motorsport e quindi i presupposti per fare bene. Spero magari prima dell’inizio della stagione spero di comunicare una news", ha detto Michele Imberti.

Michele Imberti, Elite Motorsport, Cupra TCR Photo by: Elite Motorsport