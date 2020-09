TCR Italy: Imberti pronto per difendere il DSG a Vallelunga

La serie tricolore si sposta al Piero Taruffi di Vallelunga, dove Michele Imberti arriva con la testa della classifica, 115 punti nella classe DSG.

Durante questa prima parte di stagione il pilota della Elitè Motorsport si è messo in evidenza nella classifica DSG e allo stesso tempo in quella assoluta, il bottino fino ad ora è di tre vittorie, due secondi posti e uno zero in gara 2 al Mugello dove è stato costretto al ritiro.

Il tracciato romano è molto veloce e tecnico e le prestazioni della vettura saranno esaltate dalla configurazione del Taruffi. Come sempre la concorrenza sarà agguerrita e al momento bisogna iniziare a pensare alla classifica, nonostante a seguire ci siano gli appuntamenti di Monza e la finale di campionato sulle rive del Santerno.

Il programma del weekend prevede le due sessioni di prove libere, la prima alle 10.50 e la seconda alle 14.25. Sabato la qualifica, alle 11.45 con la gara che vedrà il semaforo verde alle 17.50 sulla distanza di venticinque minuti +1 giro. Gara 2 la domenica che chiuderà il weekend scatterà alle 16.35 sempre sulla medesima distanza.

"Sono pronto per la seconda parte della stagione - dice Imberti - Nonostante la leadership, bisogna continuare a guardare al risultato gara per gara, la concorrenza non mi lascerà tranquillo e quindi sarà un impegno anche psicologico. La vettura è splendida e ottimamente preparata dal Team Elite Motorsport, me la sento cucita a dosso e quindi darò come sempre il mio massimo".

"La pista di Vallelunga mi piace, è molto tecnica e ci sono diversi punti dove è importante la guida pura. La frenata dei Cimini è spettacolare ma un altro punto chiave è sicuramente la curva Roma dove è importante uscire bene per aprire il gas prima possibile per poi tuffarsi al Curvone. Sono fiducioso delle mie possibilità".