TCR Italy: Imberti a Vallelunga consolida il primato DSG

Un tracciato tecnico e veloce che Michele apprezza e dove si trova a suo agio. Nelle due sessioni di prove libere, dei piccoli problemi tecnici non gli hanno permesso di esprimersi al meglio; nonostante questo, è riuscito a strappare un secondo tempo in FP1 con 1’43”723 (12° assoluto) e un secondo in FP2 con 1’43”710 (6° assoluto).

Ottimo il lavoro del Team Elite Motorsport che ha risolto i problemi e Michele ha risposto con il secondo tempo in qualifica, abbassando di due secondi il crono di FP1.

Dopo una buona partenza, Michele controllava bene il ritmo e ha battagliato con il suo diretto rivale in classifica.

La gara si è chiusa con l’ingresso della Safety Car e la relativa bandiera rossa per l’uscita di Eric Scalvini, fortunatamente senza conseguenze per il pilota. Vittoria per Michele che allunga.

Gara 2 molto movimentata, caratterizzata da diversi ritiri. Nonostante l’aria tesa è rimasto concentrato sulla gara, cogliendo una splendida doppietta che lo fa allungare in classifica, mantenendo la leadership in Campionato con 165p.

Prossimo appuntamento della stagione a Monza nel weekend del 6-8 novembre.

"Sono felice del risultato, mantenere la leadership del campionato era il mio obiettivo e farlo con due vittorie è stato importante - commenta il lombardo - Due gare caratterizzate da diversi fattori, sono riuscito a mantenere la concentrazione e portare a casa il massimo risultato".

"Ora mi aspetta una lunga pausa prima di arrivare a Monza. Grazie al Team per l’ottimo lavoro, hanno prontamente risolto il problema delle libere, consegnandomi una vettura perfetta fin dalla qualifica".