TCR Italy: il Campione DSG Scalvini difende il titolo con Cupra

Eric Scalvini comincia la sua stagione 2020 da Misano Adriatico, dove il prossimo fine settimana andrà in scena il secondo appuntamento con il TCR Italy.

Il Campione in carica della Classe DSG ha finalizzato il suo programma per difendere il titolo conquistato un anno fa al volante della Cupra con il cambio di serie preparata dalla Scuderia del Girasole by Cupra Racing.

Anche per questa avventura, il bresciano condurrà la vettura spagnola messa a punto dal team di Tarcisio Bernasconi, con il quale tanto bene aveva fatto nel 2019 e con cui spera di ripetersi nel 2020.

"Sono molto felice di essere di nuovo al via del TCR Italy con la Cupra, lo scorso anno con la Scuderia del Girasole è nato un ottimo rapporto. Arrivo da un periodo di inattività, appena ho potuto sono tornato al lavoro nella concessionaria e officina di famiglia che abbiamo a Gavardo", spiega il lombardo ad ACI Sport.

"L’obiettivo è quello di riconfermare il titolo nel DSG, anche se gli avversarsi sono sempre più numerosi e agguerriti. Ma devo riconoscere che alle volte guidare una DSG mi dà una soddisfazione anche maggiore, perché riesco ad impormi su vetture che sulla carta sono più prestazionali”.

"Nel 2020 non ci saranno risultati da scartare a fine campionato, e per giunta io ho saltato il primo round, quindi è obbligatorio dare il massimo fin da subito. Del resto, questo è un anno un po’ particolare e sono felice di essere riuscito a mettere assieme la parte restante de campionato. Comincerò da Misano, che mi piace molto e ritengo sia una di quelle piste dove una vettura con cambio DSG possa ben figurare anche nei confronti delle TCR sequenziali: è più piatta rispetto ad altri circuiti come il Mugello o Imola, ha cordoli meno invasivi e la conformazione è sì guidata, ma non richiede una trazione eccessiva".

"Anche l’anno scorso è stata una delle due piste dove la differenza con le DSG è stata meno marcata. Cercherò di ritrovare le sensazioni lasciate l’anno scorso. Visto il parco partenti al Mugello, posso puntare alla Top5 assoluta, ma se dovessero arrivare al traguardo tutte le TCR sequenziali più veloci già un piazzamento fra i primi sette sarebbe un gran risultato con una vettura DSG”.