TCR Italy: Girolami penalizzato, Pole del Mugello a Brigliadori

Sarà Eric Brigliadori e non Franco Girolami a partire dalla Pole Position di Gara 1 del TCR Italy al Mugello.

I commissari sportivi che dirigono il primo round della stagione 2020 in Toscana hanno cancellato il miglior crono all'argentino, che in Qualifica non ha alzato il piede in regime di bandiere gialle durante il suo tentativo d'assalto al primato.

Il pilota della MM Motorsport si ritrova quindi retrocesso al quarto posto della griglia con la sua Honda Civic Type R, mentre il giovane della BF Motorsport, al debutto nella serie, partirà dalla prima casella con la Audi RS 3 LMS, affiancato dalla Hyundai i30 N di Marco Pellegrini (Target Competition).

Guadagna una posizione anche Salvatore Tavano, che porta all'esordio la nuovissima Cupra Leon Competición messa a punto dalla Scuderia del Girasole by Cupra Racing con la quale il siciliano scatterà terzo.

TCR ITALY - Mugello: Qualifica