TCR Italy: Francesca Raffaele sale sull'Audi DSG di BF Motorsport

Francesca Raffaele è il primo rinforzo ufficializzato dalla BF Motorsport per la stagione 2020 del TCR Italy.

La giovanissima ragazza di Crema, che compirà 18 anni solo fra un mese, dopo essere cresciuta sui kart e aver trascorso una prima esperienza a ruote coperte in Clio Cup Italia con l'Oregon Team, tenta la nuova avventura nel campionato Turismo tricolore.

La Raffaele salirà a bordo di una Audi RS 3 LMS dotata di cambio di serie DSG che nei giorni scorsi, terminato il lockdown, ha avuto modo di provare sul circuito di Cremona per un primo assaggio di ciò che l'aspetterà quando riapriranno i battenti.

"In realtà abbiamo cominciato a fare dei test con Francesca a ottobre - spiega il team principal Imerio Brigliadori riguardo al progetto biennale proposto alla sua ragazza - Viene dalle Clio, e siccome è molto gracile, la mia paura era che facesse fatica a portare una macchina del genere invece mi ha sorpreso perché è piccola, ma molto tenace e grintosa, e ci mette molto del suo”.

“Pensavo che con i tempi fosse più lontana, invece siamo tornati in pista martedì scorso, appena finito il lockdown e ha girato più veloce di molti altri. Sono sicuro che avremo delle soddisfazioni già quest’anno, anche se il suo progetto è spalmato su due stagioni: nel 2020 puntiamo a raccogliere quello che possiamo, l’anno prossimo a mettere a frutto l’esperienza”.

Dal canto suo, la Raffaele non sta nella pelle al pensiero di affrontare una nuovissima avventura motoristica all'alba dell'età da... patente!

“Mio padre correva in kart da giovane e ho voluto provare anch’io - dice la lombarda - Ho iniziato a 9 anni correndo nel campionato italiano WSK, nell’europeo e nel mondiale, poi lo scorso sono passata all’automobilismo, nella Renault Clio Cup. Era la mia prima stagione e per me era tutto nuovo. Inizialmente ero un po’ spaventata per la gran differenza di velocità con il kart, però dopo prime gare ho preso il feeling e mi sono classificata anche nei primi dieci”.

"Nella vita studio al Liceo Scientifico, sono in terza superiore e la scuola mi viene molto incontro, quando sanno che ho le gare mi anticipano o mi posticipano le interrogazioni. Per il resto, faccio palestra e mi alleno a Monza all’Avehil Simulator, un simulatore professionale che mi consente di imparare le piste. Vallelunga è la mia preferita, anche perché lì ho colto il mio miglior risultato con la Clio: un sesto posto. Imola invece è quella che mi piace meno”.

"Quest'anno ho scelto il TCR perché voglio fare un passo avanti nella mia carriera. Abbiamo iniziato a seguirlo guardando un nostro amico, Jacopo Guidetti, e così abbiamo conosciuto Imerio Brigliadori. Di lì l’idea di fare il primo test. Ho sempre studiato e guardato la telemetria con gli ingegneri di pista nel kart, e il metodo è sempre lo stesso anche in macchina, ma a livello tecnico me ne intendo un po’ meno. Spero di arrivare il più avanti possibile, all'inizio magari nella Top10 e poi salire ancora. Anche un podio non ci starebbe male. Devo però essere un po’ più... cattiva! Ma ho un'Audi che mi ispira molto in confidenza ed è velocissima in curva. La sento molto solida anche sul posteriore e riesco ad accelerare prima, quindi posso farcela!"