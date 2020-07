TCR Italy: Fedeli al Mugello con la Volkswagen della RC

Il team RC Motorsport anticipa i tempi e scende in pista già questo fine settimana (18 e 19 luglio) prendendo parte al primo appuntamento del TCR Italy Touring Car Championship in programma sulla pista del Mugello.

Dopo avere annunciato una sinergia con la Nos Racing per prendere parte quest'anno al TCR DSG Europe e al TCR DSG Italy Endurance, la squadra romana farà un'apparizione spot nella serie "sprint", portando di fatto al debutto una delle due nuove Volkswagen Golf TCR DSG.

A guidarla ci sarà Carlotta Fedeli, 28 anni, la scorsa stagione terza nel Tricolore di durata a cui ha preso parte in coppia con Cosimo Barberini.

La giovane laziale, che disputerà le due serie DSG Europe e Italy Endurance, per il momento ha in programma di prendere parte solo a questo round (il primo dei sei del calendario). Ma non è esclusa una sua partecipazione anche a qualche altro appuntamento.

Il weekend toscano scatterà nella giornata di venerdì con i due turni di prove libere. Sabato, dalle ore 11.20 alle 11.45, si svolgerà la sessione unica di qualifica che precederà la prima delle due gare della durata di 25 minuti più un giro da completare che scatterà alle 18.40. Gara 2 vedrà infine accendersi il semaforo verde alle ore 13.10 di domenica.