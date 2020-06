TCR Italy e TCR DSG Endurance: c'è l'ok dal governo per partire

TCR Italy e TCR DSG Endurance potranno finalmente prendere il via, dando così inizio alla stagione 2020.

Questo è quanto emerge dall'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ufficialmente concesso lo svolgimento delle competizioni sportive, con ACI Sport che ha già stilato tutti i protocolli necessari per la ripartenza, come spiegato anche da Marco Ferrari in una intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com.

Confermato anche che le gare potranno disputarsi solamente a porte chiuse, almeno per il momento, con tasse di iscrizione dimezzate fino al 30 luglio per chi aderirà al TCR Italy, spendendo €1.750 per sei eventi (da agosto il prezzo sale a 3.500 €).

Il TCR Italy scatterà quindi a metà luglio dal Mugello, mentre il TCR DSG Endurance ad agosto a Misano, che sarà anche la prima tappa del nuovo campionato TCR DSG Europe Endurance nello stesso fine settimana in cui l'evento è di supporto al GT World Challenge Europe.

Per quanto riguarda la serie sprint tricolore, avremo 50' di Prove Libere (da decidere se in un'unica sessione o in due come negli anni passati), Qualifiche da 25' e due gare da 28'+1 giro, con la griglia della seconda a Top8 invertita rispetto ai risultati delle Qualifiche.

In palio i titoli piloti (sia per chi guida vetture a cambio sequenziale che per quelle della Classe DSG), Esordienti (per chi ha all'attivo meno di tre gare con le TCR al momento dell’iscrizione), il Under 25 (ai nati dal 1° gennaio 1995 in poi), e Team-Costruttore.

Quest'anno non sono previsti scarti di punteggio e per i titoli si terrà conto dei 12 migliori risultati nel corso di altrettante gare.

Calendario 2020 TCR Italy

17-19 luglio - MUGELLO

31 luglio-2 agosto - MISANO

28-30 agosto - IMOLA

18-20 settembre - VALLELUNGA

6-8 novembre - MONZA

20-22 novembre - IMOLA

Calendario 2020 TCR Italy Endurance

7-9 agosto - MISANO

2-4 ottobre - MUGELLO

16-18 ottobre - MONZA

13-15 novembre - BARCELLONA

4-6 dicembre - VALLELUNGA