TCR Italy: due gare per Savoia con la Golf di Elite-Gretaracing

La griglia di partenza del TCR Italy vedrà anche la partecipazione di Francesco Savoia, nuovo volto del binomio Elite Motorsport-Gretaracing per dare l'assalto alla Classe DSG.

Il pugliese ha trovato l'accordo con il team di Vito Guarini, che per andare in pista si è rivolto appunto alla Elite, squadra che si occuperà della sua Volkswagen Golf GTI dotata di cambio di serie. Per lui si tratta di un ritorno in questa categoria, dato che nel 2018 era già stato in azione con una Seat Leon salendo sul podio in più occasioni.

"Non ho ancora provato la macchina, per cui arriverò alla prima tappa del Mugello scoprendola nelle Prove Libere - dichiara Savoia ad ACI Sport - Ma la cosa non mi preoccupa: a parte qualche differenza aerodinamica, la Golf GTI non dovrebbe essere troppo diversa dalla Leon con cui mi sono già tolto qualche soddisfazione”.

Il 37enne, soprannominato 'Ciccio', prenderà parte ai primi due appuntamenti stagionali della serie turismo tricolore, poi vedrà se ci sono i presupposti e il budget per andare avanti.

“Sarò di sicuro alle gare del Mugello e di Misano, poi spero di continuare. Per questo punto a fare particolarmente bene: mettendomi in luce con bei risultati, avrei possibilità maggiori di trovare un supporto per proseguire la stagione. Qualche anno sono dovuto rimanere fermo per mancanza di sponsor, perché se fosse stato per me avrei corso sempre..."

"Nella vita di tutti i giorni lavoro come istruttore di guida sicura e di guida sportiva per l’autodromo del Levante, collaboro con Quattroruote, con la AMG Driving Academy e sono anche collaudatore di Maserati e Alfa Romeo”.

Guarini ha aggiunto: "Non andremo a schierarci al Mugello tanto per fare presenza: l’obiettivo è fare sul serio. Ci siamo accordati con un team affidabile come Elite Motorsport perché i nostri obiettivi sono elevati. ‘Ciccio’ lo merita, ha ottime esperienze e sarà competitivo. Siamo fieri di partecipare al TCR Italy".