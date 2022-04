TCR Italy | Ceccon e Aggressive ci riprovano con la Elantra

Kevin Ceccon e l'Aggressive Team Italia ci riprovano e, dopo aver concluso al secondo posto la stagione passata, nel 2022 saranno ancora al via del TCR Italy.

Fresco di firma con Hyundai Motorsport per correre tre eventi del FIA ETCR, il bergamasco ha rinnovato l'accordo con la squadra diretta da Mauro Guastamacchia, che gli metterà a disposizione una Hyundai Elantra N.

Il primo impegno del binomio sarà a Monza questo fine settimana, mentre verrà saltata la gara di Imola, essendo concomitante con quella della serie turismo elettrica; ciò avrà comunque un impatto minimo sulla carta, dato che Ceccon utilizzerà l'assenza come 'scarto' previsto dal regolamento di ACI Sport, il quale prevede di considerare i migliori risultati ottenuti in 5 dei 6 eventi disputati nell'arco dell'anno.

Kevin Ceccon, Aggressive Team Italia, Hyundai Elantra N TCR Photo by: Team Aggressive Italia

"Sono felice di proseguire l'impegno nel TCR Italy, dopo la bella esperienza dello scorso anno. L'obiettivo sarà quello di confermarsi al vertice e provare a conquistare il titolo, che nel 2021 abbiamo sfiorato sino all’ultimo giro. Adesso potrò beneficiare del rapporto già costruito con l'Aggressive Team Italia e di una vettura di ultima generazione come la Hyundai Elantra N, che sostituisce la vecchia i30", ha affermato Ceccon.

"Nella passata stagione avevo iniziato l'impegno nel TCR Italy in condizioni fisiche non ottimali a causa dell'infortunio al braccio sinistro avuto in allenamento durante l'inverno mentre questa volta sono stato in grado di prepararmi fisicamente nel migliore dei modi. Non vedo l'ora di cominciare e cercherò di andare subito all'attacco, così da rimediare all'assenza nel weekend di Imola a causa della concomitanza con il FIA ETCR".

Kevin Ceccon, Aggressive Team Italia, Hyundai i30 N TCR Photo by: ACI Sport

Il Team Principal Guastamacchia ha aggiunto: "Siamo davvero felici di poter affrontare questa nuova avventura con un pilota di grande spessore e talento come Kevin. Già lo scorso anno, pur avendo affrontato una sfida che per entrambi rappresentava un’incognita, siamo riusciti a cogliere grandi risultati, vedendoci sfuggire il titolo per un solo punto all’ultimo giro del campionato".

"Quest’anno vogliamo partire subito da protagonisti, grazie anche alla Hyundai Elantra N che rappresenta sicuramente un salto di qualità importante. Sulla velocità di Kevin non ci sono discussioni, come dimostrato anche dalla sua recente nomina a pilota ufficiale Hyundai nel FIA ETCR: la concorrenza sarà molto agguerrita, ma da parte nostra cercheremo di mettere in campo le doti che ci hanno contraddistinto nel corso di questi anni. Desidero ringraziare anche i nostri partner tecnici e gli sponsor che saranno al nostro fianco in questa stagione: speriamo di poter regalare loro delle belle soddisfazioni. Noi di sicuro daremo il 120%".