Daniele Cappellari torna in azione nel TCR Italy per la tappa di Vallelunga, che segna il giro di boa per la serie turismo tricolore.

Il pilota veneto, che opera totalmente da solo sulla sua Volkswagen Golf GTI da perfetto "privatone", si rivede quindi sulla griglia di partenza del TCR nazionale dopo le buonissime prove disputate in quel di Misano.

In quella occasione, Cappellari si era presentato sul tracciato senza aver svolto nemmeno un test, disponendo nell'arco del fine settimana di appena sei gomme nuove, ma la cosa non gli ha negato un doppio piazzamento in Top10 con due grandi rimonte dalle retrovie, il che fa ben sperare per l'appuntamento sulla pista di Campagnano.

"A Misano dovevo levarmi di dosso la ruggine, ma non ci ho messo molto e debbo dire di essere contentissimo di quanto sono riuscito a fare, nonostante le grosse difficoltà dovute al gran caldo - spiega il 44enne padovano a Motorsport.com - Non mi aspettavo di soffrire così tanto, nell'abitacolo ho anche rischiato di stare molto male perché non si respirava. In Gara 1 mi è arrivata una ventata di aria calda e per un giro e mezzo ho visto tutto sfocato, pensando quasi di ritirarmi, ma essendo un combattente non mi sono arreso e alla fine la scelta ha pagato perché sono arrivato a punti. Per due volte fra l'altro!"

"Vallelunga era nel mio progetto iniziale di stagione, vivendo a Roma sono vicino alla pista e posso raggiungerla facilmente col mio furgone. Come sempre ci arrivo senza aver provato, durante la settimana lavoro nella mia officina e quindi non ho tempo per svolgere test, mentre i miei avversari so che sono stati qui la scorsa settimana, per cui avranno già un vantaggio in termini di set-up e quant'altro. Ma sono abituato a queste situazioni".

Sul tracciato intitolato a Piero Taruffi, Cappellari si presenta molto più grintoso del solito, con l'idea di raggiungere ancora le posizioni che contano.

"A Misano ho visto che me la posso giocare tranquillamente con i migliori, i tempi e il passo gara hanno detto questo, infatti in Top10 ci sono arrivato; la mia intenzione è fare ancor meglio, per cui non mi tirerò indietro. In questo campionato sono arrivati tanti ragazzi molto bravi ed esuberanti che non ti risparmiano nulla, per cui non vedo perché dovrei farlo io. Sono pronto a tirare sportellate per guadagnarmi ogni posizione, i rivali sono avvertiti!", scherza (ma fino ad un certo punto...) il padovano, che stavolta sarà in pista fin da subito.

"In Romagna avevo saltato le Prove Libere 1 sempre per rispamiare qualcosina, stavolta invece ho trovato una associazione che mi dà una mano, per cui avrò un nuovo sponsor sulla macchina e potrò affrontare tutte le sessioni cominciando a prepararmi fin da venerdì mattina. Userò ancora le solite 6 gomme nuove, mentre sulla messa a punto della mia Golf non sono preoccupato perché a Misano ho trovato subito soluzioni ottime, sono molto fiducioso di poter andare bene fin dall'inizio del weekend".